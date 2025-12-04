Δίκη για τη δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Δεν έχει καμία σχέση υποστηρίζει ο δεύτερος κατηγορούμενος

Στην τελική της φάση μπαίνει η δίκη για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη στο Ψυχικό, καθώς τη Δευτέρα (08/12) η εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου αναμένεται να καταθέσει την πρότασή της για τους δύο κατηγορούμενους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τη δολοφονία που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου 2024.

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, όπως αναφέρει το dikastiko.gr, ο πρώτος κατηγορούμενος - που φέρεται ως ο εκτελεστής - ζήτησε να προχωρήσει σε μια επιπλέον δήλωση πέραν της απολογίας του. Όπως υποστήριξε, θέλησε να μιλήσει για το «σύστημα της νύχτας» που, σύμφωνα με τον ίδιο, γνώρισε μέσα στις φυλακές. «Δεν έχω καμία σχέση με αυτούς. Η νοοτροπία τους δεν διαφέρει από ενός παιδεραστή. Είναι ένα βρώμικο περιβάλλον· μπορεί να μην πειράζουν παιδιά, αλλά σκοτώνουν ο ένας τον άλλον για ένα μαγαζί. Αδελφός τον αδελφό. Γίνονται φοβερά πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος στάθηκε επίσης στο κινητό του τηλέφωνο, ισχυριζόμενος ότι περιείχε βίντεο από το Μιλάνο και από έναν γάμο στην Κρήτη όπου πυροβολούσε στον αέρα με το αριστερό του χέρι: «Πού βρίσκονται αυτά τα βίντεο; Δεν σας τα έχουν φέρει». Η πρόεδρος του δικαστηρίου παρενέβη άμεσα, απαντώντας με εμφανή δυσφορία: «Τι να δούμε, κύριε; Τις βόλτες σας στο Μιλάνο;».

Δολοφονία στο Ψυχικό: Η απολογία του δεύτερου κατηγορουμένου

Στη συνέχεια απολογήθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο οποίος φέρεται ότι απέκτησε με δύο πλαστά ΑΦΜ το σκούτερ και το αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία.

Ο ίδιος δήλωσε πως δεν έχει σχέση με την υπόθεση και ότι οι πράξεις του έγιναν στο πλαίσιο μιας εξυπηρέτησης σε έναν άνθρωπο με τον οποίο είχε γνωριστεί στη φυλακή. «Με τον συγκατηγορούμενό μου διατηρούσαμε επαγγελματική συνεργασία. Τον βοηθούσα συχνά, πηγαίνοντας διάφορα πράγματα στο γραφείο του, όπως φίλτρα αυτοκινήτων. Ήμασταν φίλοι. Στο σπίτι του δεν είχα πάει ποτέ», είπε.

Αναφερόμενος ειδικότερα στην αγορά του αυτοκινήτου, ισχυρίστηκε πως πήρε ένα ΑΦΜ από λογιστή που συνεργαζόταν με τον συγκατηγορούμενο: «Δεν το πολυσκέφτηκα, έκανα ένα θέλημα. Δεν πληρώθηκα. Δεν έχω καμία σχέση με σκούτερ. Το αυτοκίνητο το αγόρασα για τον Παυλίδη και το μετέφερα στο Γαλάτσι. Το πήρα στο όνομά μου, δεν έκρυψα τίποτα».

Ολοκληρώνοντας, υποστήριξε ότι την ημέρα της δολοφονίας βρισκόταν στο χωριό του, στη Λεπενού Αιτωλοακαρνανίας, υπονοώντας ότι έχει άλλοθι.