Ξεκίνησε ενώπιον του ΜΟΔ η ακροαματική διαδικασία για την εν ψυχρώ εκτέλεση του τοπογράφου Παναγιώτη Στάθη,τον Ιούλιο του 2024 στο Ψυχικό, για την οποία κάθονται στο εδώλιο ένας 45χρονος ως δράστης της δολοφονίας και ένας 48χρονος.

Στη δίκη,για την διεξαγωγή της οποίας έχουν ληφθεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας, δήλωσε παράσταση προς Υποστήριξη της Κατηγορίας η χήρα του θύματος, τα δύο παιδιά του και οι γονείς του. Πρώτη στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε η χήρα του Παναγιώτη Στάθη η οποία περιέγραψε τον σύζυγό της ως έναν άνθρωπο καλοπροαίρετο και γενναιόδωρο «το κίνητρο του στη ζωή και τη δουλειά του ήταν η οικογένειά του» κατέθεσε. Η μάρτυρας είπε πως ο σύζυγός της είχε δραστηριότητες και στην Αθήνα και στη Μύκονο και αλλού στην επαρχία και αναφέρθηκε σε δύο περιστατικά απειλών που είχε δεχθεί ο τοπογράφος το 2021: «Είχαμε ένα τον Μάρτιο, μικρό περιστατικό ξυλοδαρμού και δεν δώσαμε σημασία. Μετά είχαμε τον Σεπτέμβριο. Σε αυτό το περιστατικό άκουσα φωνές και είδα μια μηχανή να είναι κρυμμένη κάτω από ένα δέντρο. Ακούστηκε "ένα βοήθεια χτυπήσανε το Παναγιώτη". Τον βρήκα μέσα στα αίματα. Τον ρώτησα τι έγινε και μου είπε "ήρθε κάποιος και όρμηξε πάνω μου και με χτύπησε". Του έριξε ο δράστης τις μπουνιές και έφυγε. Ο άνδρας μου πήγε κατευθείαν στην αστυνομία» είπε η μάρτυρας.

Απαντώντας σε ερωτήσεις από Έδρας η μάρτυρας κατέθεσε ότι οι υποψίες του συζύγου της είχαν στραφεί σε έναν μεσίτη με τον οποίο ο τοπογράφος είχε μια συνεργασία η οποία δεν προχώρησε.

Πρόεδρος: Ο σύζυγος σας ένιωθε άγχος για αυτά τα δυο περιστατικά;

Μάρτυρας: Ήταν κατατρομοκρατημένος. Ένιωθε ασφαλής να πηγαινοέρχεται πάντα μαζί με κάποιον.

Η μάρτυρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και σε σπίτι που τους είχε προταθεί μέσω μεσίτριας, το 2023 οπότε η οικογένεια έψαχνε να μετακομίσει. Η μάρτυρας κατέθεσε πως η μεσίτρια «ήταν από τις συναναστροφές της Μυκόνου».

Η Εισαγγελέας επεσήμανε ότι επί της συγκεκριμένης οδού και στο ίδιο νούμερο διέμενε ο πρώτος κατηγορούμενος κατά το χρόνο σύλληψης του.

Η χήρα είπε πως δεν προχώρησε αυτό και ότι ποτέ δεν πήγε να δει αυτό το σπίτι από κοντά.

Εισαγγελέας. Μετά βρήκατε σπίτι στην Πάτμου 24;

Μάρτυρας: Ναι.

Εισαγγελέας: Στο υπόγειο πάρκινγκ του συγκεκριμένου κτηρίου βρέθηκαν τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν στη δολοφονία και διέμενε η αδελφή του κατηγορούμενου! Για αυτό το σπίτι με ποιον μιλήσατε;

Μάρτυρας: Με μια μεσίτρια. Πήγαμε και το είδαμε.

Εισαγγελέας: Είναι μια μεγάλη σύμπτωση πάντως. Ολόκληρη η Αθήνα τόσα σπίτια και εσείς βρήκατε αυτά τα δύο...

Εισαγγελέας: Από ποτέ ο σύζυγος σας εργάζονταν στη Μύκονο;

Μάρτυρας: Ως βοηθός τοπογράφου αρχικά πριν το 2000 και μετά τον κάλεσαν να βοηθήσει σε ένα μεγάλο έργο και σιγά -σιγά έγινε το νούμερο 1, ένα ταλέντο με μεγάλη γνώση και εμπειρία.

Εισαγγελέας: Δραστηριοποιήθηκε και επιχειρηματικά στη Μύκονο;

Μάρτυρας: Έκανε μια επένδυση των εσόδων μας το 2003 με 2004, πήραμε το πρώτο ακίνητο και μετά το πουλήσαμε και πήραμε ένα άλλο. Τα έσοδα μας πήγαιναν σε επενδύσεις στη γη.

Η μάρτυρας ρωτήθηκε και για την συνεργασία του συζύγου της με μεσίτη στην Μύκονο για την αγορά ακινήτου «Αγόρασαν ένα ακίνητο και δίπλα σε αυτό υπήρχε ένα άλλο. Ο άντρας μου του πρότεινε να το αγοράσουν κι αυτό και να το δώσουν ως ενιαίο σε άλλο πρόσωπο», είπε.

Εισαγγελέας: Τι συνέβη μετά;

Μάρτυρας: Ο μεσίτης βρήκε τον τρόπο και το πούλησε μόνος του. Όταν το έμαθε ο Παναγιώτης ήταν στη Μύκονο. Με πήρε τηλέφωνο, ήταν έξαλλος μου είπε «τέλος μαζί του».

Εισαγγελέας: Υπήρξε διένεξη;

Μάρτυρας: Όχι ο Παναγιώτης δεν έρχονταν σε ρήξη με κανέναν απλά απομακρύνονταν.

Εισαγγελέας: Μετά ο σύζυγός πούλησε το δικό του ακίνητο;

Μάρτυρας: Ναι το πούλησε.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η ιδιοκτήτρια του διαμερίσματος της οδού Πάτμου, η οποία είχε δύο θέσεις στάθμευσης στην εν λόγω πολυκατοικία. Εκεί βρέθηκε η μηχανή που χρησιμοποιήθηκε στο έγκλημα.

Η μάρτυρας κατέθεσε ότι οι θέσεις αυτές ήταν πάντα άδειες και τόνισε ότι δεν γνωρίζει κανέναν από τους δύο κατηγορούμενους.

Ο συνεργάτης του τοπογράφου στην κατάθεση του είπε πως ο τοπογράφος υποψιαζόταν τον μεσίτη με τον οποίο δεν προχώρησε η συνεργασία σε σχέση με τα περιστατικά βίας που είχε δεχθεί το θύμα.

Ο μάρτυρας περιέγραψε στο δικαστήριο τη στιγμή της δολοφονίας του τοπογράφου, καθώς ήταν μέσα στο γραφείο τους εκείνη τη στιγμή, και τον δράστη με το μαύρο σκούτερ και το λευκό κράνος. Όπως είπε «το μυαλό μου πήγε στην Μύκονο γιατί το αντικείμενο μας σε μεγάλο βαθμό ήταν εκεί.. Δεν πήγε το μυαλό μου σε κάποιον συγκεκριμένα».

Η δίκη συνεχίζεται...