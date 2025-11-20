Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Στην Ευελπίδων υπό δρακόντεια μέτρα οι δύο κατηγορούμενοι

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024.
Για τη μεταγωγή τους σχηματίστηκε αστυνομική πομπή, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν και στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, στο κτίριο 9. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου όμως είχε διακοπεί με αίτημα της υπεράσπισης.
