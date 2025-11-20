Μενού

Δολοφονία τοπογράφου στο Ψυχικό: Στην Ευελπίδων υπό δρακόντεια μέτρα οι δύο κατηγορούμενοι

Στα δικαστήρια Ευελπίδων μεταφέρθηκαν οι οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας μεταφέρθηκαν λίγο μετά τις 9:00 το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία του 54χρονου τοπογράφου στο Ψυχικό, τον Ιούλιο του 2024.

Για τη μεταγωγή τους σχηματίστηκε αστυνομική πομπή, ενώ πάνοπλοι αστυνομικοί υπάρχουν και στην αίθουσα που διεξάγεται η δίκη, στο κτίριο 9. Υπενθυμίζεται ότι η δίκη είχε ξεκινήσει στις 17 Νοεμβρίου όμως είχε διακοπεί με αίτημα της υπεράσπισης.

