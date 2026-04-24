Δίκη για την έκρηξη στους Αμπελοκήπους: Οι ποινές που έλαβαν οι δύο κατηγορούμενες

Στο τέλος της έφτασε η δίκη για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελοκήπους, με την έδρα του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, να ανακοινώνει τις ποινές για τις δύο κατηγορούμενες που κρίθηκαν ένοχες.

Ο λάθος χειρισμός κατά τη συναρμολόγηση βόμβας στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο του 36χρονου Κυριάκου Ξυμητήρη και στον βαρύ τραυματισμό της πρώτης κατηγορούμενης.

Το δικαστήριο αποφάσισε να επιβάλλει στην πρώτη κατηγορούμενη, που βρισκόταν στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας την ώρα της έκρηξης, ποινή κάθειρξης 19 ετών, ενώ για τη δεύτερη κατηγορούμενη, αποφασίστηκε ποινή κάθειρξης 8 ετών.

Οι δύο κατηγορούμενες καταδικάστηκαν κατά περίπτωση για πράξεις που περιλαμβάνουν εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένη κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών, κατοχή εκρηκτικών υλών και όπλων, καθώς και έκρηξη και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με το δικαστήριο να υιοθετεί την εισαγγελική θέση ότι οι δύο γυναίκες είχαν ενεργό ρόλο σε τρομοκρατική οργάνωση που προετοιμαζόταν για χτύπημα σε κρατική δομή.

Η έκρηξη, που σημειώθηκε σε διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 36χρονου άνδρα και τον σοβαρό τραυματισμό της συντρόφου του, η οποία και καταδικάστηκε σε συνολική ποινή κάθειρξης 19 ετών, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Η συγκατηγορούμενή της καταδικάστηκε σε κάθειρξη 8 ετών, καθώς της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Η υπεράσπιση της πρώτης κατηγορούμενης κινήθηκε γύρω από την επιβαρυμένη κατάσταση της υγείας της μετά τον τραυματισμό της, τονίζοντας πως «η συνέχιση της κράτησής της εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία της».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο θεράπων ιατρός της, ο οποίος μίλησε για «ένα ιδιαίτερα σύνθετο ιατρικό περιστατικό», υπογραμμίζοντας ότι «οι συνθήκες κράτησης δεν βοηθούν, αντίθετα επιδεινώνουν την κατάσταση».

Η ίδια η κατηγορούμενη εμφανίστηκε αμετανόητη, δηλώνοντας: «Η απόφαση ήταν αναμενόμενη, δεν είχα καμία αμφιβολία για την έκβασή της», ενώ πρόσθεσε πως «δεν μετανιώνω για τίποτα, ό,τι ήταν να πληρώσω το έχω ήδη πληρώσει». Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της, αλλά και τη συγκατηγορούμενή της «που δεν κράτησε αποστάσεις», με το ακροατήριο να την χειροκροτά.

Από την άλλη πλευρά, η υπεράσπιση της δεύτερης κατηγορούμενης στάθηκε στην ακαδημαϊκή της πορεία, ζητώντας να της δοθεί η δυνατότητα να συνεχίσει τη διδακτορική της έρευνα.

«Να της δοθεί μια ευκαιρία να ολοκληρώσει την ακαδημαϊκή της διαδρομή, ακόμη και με αυστηρούς όρους», ανέφερε ο συνήγορός της, σημειώνοντας ότι «δεν συντρέχει κανένας λόγος κράτησης μέχρι την εκδίκαση σε δεύτερο βαθμό». Η ίδια, απευθυνόμενη στο δικαστήριο, τόνισε πως «με την καταδίκη μου δεν πλήττεται μόνο εμένα, αλλά συνολικά ένας πολιτικός χώρος», ευχαριστώντας παράλληλα όσους τη στήριξαν.