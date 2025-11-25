Με σημαντικές αποκαλύψεις συνεχίζεται η δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών.

Στο δικαστήριο κατέθεσε η Πηνελόπη Μηνιάτη, πρώην προϊσταμένη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ., η οποία - σύμφωνα με το Mega - εξέφρασε την πεποίθησή της ότι το κινητό της τηλέφωνο παγιδεύτηκε με το παράνομο λογισμικό Predator και αποκάλυψε ότι είχε απειληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα.

«Είχα λάβει απειλητικό μήνυμα που ήρθε στην Υπηρεσία. Το ανέφερα στην Υπηρεσία, έλεγε ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου για μένα και θα με σκοτώσουν με 19 σφαίρες. Εκτιμώ ότι ήθελαν να έχουν πρωτογενή στοιχεία που πίστευαν ότι εγώ θα έδινα στο τηλέφωνο για ποινικά αδικήματα. Το τυχαίο δεν το πιστεύω, και το απειλητικό, θεωρώ ότι ήταν επειδή ήθελαν να δουν την αντίδρασή μου σε κάτι εκείνη τη στιγμή. Μου είπαν ότι θα έχω τύχη Καραϊβάζ, Γκιόλια και άλλων».

Η μάρτυρας είπε ότι της στάλθηκαν δύο παγιδευμένα μηνύματα και είπε στο δικαστήριο ότι σίγουρα πάτησε το link. Για το δεύτερο μήνυμα μάλιστα τόνισε ότι περιείχε προσωπικά της στοιχεία από το ραντεβού που είχε κλείσει για να κάνει το εμβόλιο.

«Και το πρώτο και το δεύτερο, τα επέλεξα και τα άνοιξα. Το κινητό μου μολύνθηκε. Να ήταν τυχαίο, να ήξερε κάποιος τα στοιχεία για τον εμβολιασμό μου, είναι αστρονομικές οι πιθανότητες. Διάβασα στο πόρισμα ότι 18 μέρες πριν ξεκίνησε κι η νόμιμη παρακολούθησή μου από την ΕΥΠ».

Στο δικαστήριο κατέθεσε και ο Αλέξανδρος Διακόπουλος, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του πρωθυπουργού το διάστημα 2019 – 2020, ο οποίος επικαλούμενος τη… διαίσθησή του, εξέφρασε την άποψη ότι ο πρωθυπουργός δεν γνώριζε για τις παρακολουθήσεις.



