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Δίκη για τον 3χρονο Άγγελο: Ομόφωνα ένοχοι για ανθρωποκτονία η μητέρα και ο 44χρονος

Ομόφωνα ένοχοι για την ανθρωποκτονία του 3χρονου Άγγελου στο Ηράκλειο κρίθηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 44χρονος πρώην σύντροφός της.

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Αίθουσα δικαστηρίου | Eurokinissi
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Ένοχους για το κακουργηματικό αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση έκρινε ομόφωνα το δικαστήριο την 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, αναφορικά με τον βασανιστικό θάνατο του μόλις 3 ετών Άγγελου.

Σύμφωνα με το neakriti, η απόφαση, η οποία ανακοινώθηκε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι, έβαλε οριστικό τέλος στην ακροαματική διαδικασία, με τους δικαστές και τους ενόρκους να απορρίπτουν ομόφωνα κάθε ισχυρισμό της υπεράσπισης περί μειωμένου καταλογισμού των δύο κατηγορουμένων.

 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δύο δράστες είχαν πλήρη επίγνωση των πράξεών τους, με το δικαστήριο να μην αναγνωρίζει κανένα ελαφρυντικό, επισφραγίζοντας έτσι την αυστηρότερη των ποινών για την τραγική κατάληξη του παιδιού που συγκλόνισε την κοινή γνώμη.

Το βαρύ κατηγορητήριο και οι ένοχοι

Εκτός από την ανθρωποκτονία, το δικαστικό σώμα έκρινε ένοχους τους δύο συγκατηγορούμενους για μια σειρά από σοβαρά αδικήματα, όπως πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη από κοινού,έκθεση του παιδιού σε κίνδυνο και οπλοκατοχή και οπλοχρησία.

Παράλληλα, ο 44χρονος σύντροφος της μητέρας κρίθηκε ένοχος και για την κατηγορία της συλλογής και καταγραφής δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ απαλλάχθηκε από την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.

Στον αντίποδα, το δικαστήριο αποφάσισε την πλήρη απαλλαγή του βιολογικού πατέρα του παιδιού. Ο άνδρας βρισκόταν στο εδώλιο αντιμέτωπος με την κατηγορία της κακοποίησης του ανηλίκου σε προγενέστερο χρόνο, ωστόσο κρίθηκε αθώος από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

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