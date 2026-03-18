Για τις 7 Μαΐου διακόπηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου του πατέρα Αντώνιου, ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου κατηγορούμενου για σεξουαλικές πράξεις σε βάρος δύο αγοριών. Ο Αντώνιος Παπανικολάου είναι υπόλογος για το αδίκημα της κατάχρησης ανηλίκου με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη αλλά και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη, κατά συρροή και κατ´ εξακολούθηση, κατηγορίες που του αποδίδονται μετά από καταγγελία των δύο αγοριών.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με την εκφώνηση της υπόθεσης σήμερα, η πλευρά της Υποστήριξης της Κατηγορίας ζήτησε αναβολή της δίκης επικαλούμενη κώλυμα δικηγόρου. Στο αίτημα, που τελικώς απορρίφθηκε από το δικαστήριο, εναντιώθηκε η υπεράσπιση. «Επιθυμώ να δικαστώ.

Έχω κουραστεί πάρα πολύ με αυτήν την κατάσταση και σας παρακαλώ να αρχίσουμε» είπε ο κληρικός στο δικαστήριο. Στην Υποστήριξη της Κατηγορίας παρίστανται οι δύο καταγγέλοντες, φιλοξενούμενοι την επίδικη περίοδο σε δομές της Κιβωτού του Κόσμου.

Οι δύο καταγγέλλοντες έχουν καταθέσει στις αρχές συγκεκριμένα περιστατικά, που για τον έναν αφορούν το διάστημα Σεπτέμβριο του 2020 έως Αύγουστο του 2022, έχοντας συμπληρώσει τα 14 έτη του, ενώ για τον δεύτερο το καλοκαίρι του 2022 όταν ο παθών ήταν 13 ετών.

Το ΜΟΔ αφού κλήρωσε ενόρκους όρισε ψυχίατρο- πραγματογνώμονα προκειμένου να εξετάσει τον πρώτο μάρτυρα -παθόντα και να αποφανθεί εάν είναι σε θέση να καταθέσει στο ακροατήριο.

Να σημειωθεί ότι ο πατέρας Αντώνιος πρόσφατα καταδικάστηκε για την υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες φιλοξενούμενων της Κιβωτού για σκληρές σωματικές τιμωρίες και πρακτικές σε βάρος ανηλίκων.