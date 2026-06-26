Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: «Μετανιώνω που δεν έφυγα», ξέσπασε η μητέρα

Στην τελική της ευθεία εισέρχεται η δικαστική διαδικασία για την πολύκροτη υπόθεση θανάτου του τριών ετών Άγγελου, που τον Μάρτιο του 2025 είχε προκαλέσει πανελλήνιο σοκ και αποτροπιασμό, φέρνοντας στο φως ένα σκληρό σκηνικό παρατεταμένης σωματικής και ψυχολογικής κακοποίησης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε με την απολογία της 27χρονης μητέρας του παιδιού. Η κατηγορούμενη περιέγραψε στο δικαστήριο το χρονικό της γνωριμίας της μέσω διαδικτύου με τον 44χρονο συγκατηγορούμενό της, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να μετακομίσει μόνιμα στο Ηράκλειο. Η ίδια υποστήριξε πως υπεραγαπούσε τον γιο της και δεν επιθυμούσε σε καμία περίπτωση το κακό του.

Η απολογία της, ωστόσο, φορτίστηκε ιδιαίτερα όταν η Πρόεδρος του δικαστηρίου την έφερε αντιμέτωπη με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ρωτώντας την χαρακτηριστικά: «Ναι, αλλά τα 35 σημάδια από χτυπήματα σε βάθος μηνών δεν τα βλέπατε;».

Η 27χρονη απέδωσε την αδράνειά της στο καθεστώς απομόνωσης και φόβου στο οποίο ζούσε, απαντώντας:

«Μάλιστα, αλλά δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γιατί δεν γνώριζα κανέναν στο Ηράκλειο, δεν είχα καθόλου χρήματα και ο 44χρονος δεν άφηνε να πάμε το παιδί στο νοσοκομείο για να μην μπλέξουμε».

Ολοκληρώνοντας τα όσα είχε να εισφέρει στη δίκη, η μητέρα δήλωσε μετανιωμένη, ξεσπώντας σε λυγμούς: «Ναι, θα μπορούσα να τον είχα σώσει, να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Και μετανιώνω τόσο που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε…».

Η διαδικασία συνεχίζεται πλέον με την απολογία του βιολογικού πατέρα του 3χρονου, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορίες για άσκηση βίας σε προγενέστερο χρόνο.

Αντίθετα, ο 44χρονος πρώην σύντροφος της μητέρας και δεύτερος βασικός κατηγορούμενος για τον θάνατο του παιδιού, δήλωσε ασθένεια. Η δική του απολογία προσδιορίστηκε για την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ αμέσως μετά τον λόγο θα πάρει ο Εισαγγελέας της έδρας για την τελική του πρόταση, προτού η αυλαία πέσει με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής.