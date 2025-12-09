Δίκη για υποκλοπές: Καλούνται για κατάθεση 10 νέα πρόσωπα

Δέκα νέα πρόσωπα καλούνται να καταθέσουν στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών καθώς έγινε δεκτή η εισαγγελική πρόταση πως με τις μαρτυρίες τους θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Τα πρόσωπα αυτά φέρονται να έχουν διαδραματίσει κομβικό ρόλο και να είχαν σχέση με τις ελεγχόμενες εταιρείες Krikel και Intellexa, ενώ δεν έχουν κληθεί προς κατάθεση σε προηγούμενα δικονομικά στάδια.

Όπως αναφέρει ο ΣΚΑΪ μεταξύ των προσώπων που θα καταθέσουν είναι και το πρόσωπο με την πιστωτική κάρτα του οποίου φέρεται να πληρώθηκε το μολυσμένο μήνυμα με παραλήπτη τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδουλάκη.

Όταν είχε κληθεί να καταθέσει ως μάρτυρας στον αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, είχε ισχυριστεί ότι δεν είχε την οποιαδήποτε σχέση με την υπόθεση και πως είχε χάσει την πιστωτική κάρτα του, την οποία είχε χρησιμοποιήσει άγνωστο πρόσωπο για την αποστολή του μηνύματος.