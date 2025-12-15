Δίκη Χρυσής Αυγής: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για καθείρξεις 15 ετών στους κατηγορούμενους

Διεξάγεται, σήμερα Δευτέρα, (15/12) η ακροαματική διαδικασία στη δίκη της Χρυσής Αυγής σε δεύτερο βαθμό, με την Εισαγγελέα της έδρας, Κυριακή Στεφανάτου, να ολοκληρώνει την αγόρευσή της που ξεκίνησε την Παρασκευή.



Η διαδικασία βρίσκεται στην τελική ευθεία προκειμένου να προταθεί η πολυαναμενόμενη ενοχή. Κατά την έναρξη της αγόρευσής της, η κα Στεφανάτου αναφέρθηκε εκτενώς στη δράση της οργάνωσης από τη δεκαετία του '90, κάνοντας ειδική μνεία στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά του Δημήτρη Κουσουρή από το τότε πρωτοπαλίκαρο «Περίανδρο».



Η εισαγγελική λειτουργός συνέκρινε τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα με την απόπειρα κατά του Κουσουρή, εξηγώντας ότι και στις δύο περιπτώσεις οι κατηγορούμενοι κατήγγειλαν «πολιτική δίωξη για τις ιδέες τους», ενώ τα εγκλήματα έγιναν μπροστά σε αυτόπτες μάρτυρες και χωρίς προηγούμενη αλληλεπίδραση.

Τόνισε δε, πως «ο Νικόλαος Μιχαλολιάκος γνώριζε ότι η δράση του υπαγόταν στην έννοια της εγκληματικής οργάνωσης» ήδη πριν από το 2004.



Σε άλλο σημείο της αγόρευσής της, η εισαγγελέας υποστήριξε ότι η Χρυσή Αυγή είναι «γνήσιο τέκνο ναζιστικής ιδεολογίας και αυτό είναι το κίνητρο των πράξεών τους. Τα μέλη όφειλαν υποταγή στην ιεραρχία και τα πάντα ήταν οργανωμένα από την κεντρική διοίκηση, η οποία είχε πλήρη γνώση».

Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης ποινών

Το στίγμα της κρισιμότητας της διαδικασίας έδωσε με δήλωσή του στο Orange Press Agency ο Παναγιώτης Αντωνίου, δικηγόρος και μέλος της Εναλλακτικής Παρέμβασης Δικηγόρων Αθήνας, ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Μετά από σχεδόν τρία χρόνια και 180 συνεδριάσεις, βρισκόμαστε στο Εφετείο, στη δευτεροβάθμια δίκη της Χρυσής Αυγής, τη μέρα που η Εισαγγελέας της έδρας προτείνει επί των κατηγοριών. Το διακύβευμα είναι πολύ σημαντικό. Βρισκόμαστε πέντε χρόνια και κάτι μετά την ιστορική απόφαση της 7ης Οκτώβρη του 2020, που πλημμύρισε το Εφετείο και δικαιώθηκαν τα θύματα και καταδικάστηκε η Χρυσή Αυγή. Αναμένουμε μια αντίστοιχη έκβαση και στον δεύτερο βαθμό. Και φυσικά, ειδικά για τα ηγετικά στελέχη και τους διευθυντές της οργάνωσης, είναι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο αύξησης των ποινών μέχρι και τα 15 έτη κάθειρξης».





Αναφερόμενος στην Εισαγγελέα, ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε: «(Η εισαγγελέας) έχει ξεκινήσει μιλώντας για τα κίνητρα των εγκλημάτων της νεοναζιστικής οργάνωσης. Έχει αγορεύσει σε σχέση με το καταστατικό, σε σχέση με τη δομή της οργάνωσης, σε σχέση με τους ρόλους που κατανέμονταν στο εσωτερικό της και έχει τεκμηριώσει ότι η νεοναζιστική ιδεολογία και η έμπνευση της Χρυσής Αυγής και των ηγετών της από το Γ' Ράιχ, ήταν η βάση για να δημιουργηθεί η δομή που στη συνέχεια διέπραξε τις ανθρωποκτονίες του Σαχζάτ Λουκμάν, του Παύλου Φύσσα και τις επιθέσεις σε βάρος μεταναστών, σε βάρος συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ, σε βάρος οποιουδήποτε δεν κάλυπτε τα χαρακτηριστικά που οραματίζονταν για την Αρία Φυλή».

Γιάννης Μάγγος: «Δεν μας πτοεί, με πεισμώνει»

Στο δικαστήριο βρέθηκε και ο Γιάννης Μάγγος, πατέρας του Βασίλη Μάγγου, δηλώνοντας την αλληλεγγύη του:



«Είμαι σήμερα εδώ στην Αθήνα, στον Άρειο Πάγο, όπου διεξάγεται σε δεύτερο βαθμό η δίκη για τη Χρυσή Αυγή, να συμπαρασταθώ στην οικογένεια του Παύλου Φύσσα, να δείξω την αλληλεγγύη μου, περιμένοντας ένα θετικό αποτέλεσμα, το οποίο ελπίζουμε», είπε αρχικά.

«Ήρθα σήμερα (σ.σ. την Παρασκευή) από τον Βόλο και χθες ήμουνα στην Καρδίτσα, όπου κανονικά θα ήταν να ξεκινήσει η δίκη των βασανιστών του παιδιού μου, Βασίλειου Μάγγου, αλλά για μια ακόμη φορά η δίκη διακόπηκε, πήρε αναβολή για αρχές Φλεβάρη. Αυτό το έχουμε συνηθίσει πια, δεν μας πτοεί, με πεισμώνει. Συνεχίζω τον αγώνα για δικαιοσύνη στην περίπτωση του παιδιού μου, Βασίλειου, αλλά και γενικότερα σε όλες τις υποθέσεις», πρόσθεσε.