Δίκη Λυγγερίδη: Διακόπηκε για τις 25 Νοεμβρίου - Ενστάσεις για ακαταλληλότητα της αίθουσας

Η δίκη για τη δολοφονία του αστυνομικού των ΜΑΤ Γιώργου Λυγγερίδη, που σημειώθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 σε επεισόδια στου Ρέντη, διακόπηκε για τις 25 Νοεμβρίου καθώς υπήρξαν ενστάσεις για ακαταλληλότητα της αίθουσας από την αρχή.

Η δίκη είχε ξεκινήσει σήμερα στις φυλακές Κορυδαλλού στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των φυλακών, όταν, ο συνήγορος υπεράσπισης Θεόδωρος Μαντάς εξέφρασε την έντονη αντίθεση της υπεράσπισης, αλλά και του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, για την επιλογή του χώρου.

«Στην πιο σημαντική δίκη των τελευταίων ετών που συνδέεται με τη δραστηριότητα την αθλητική, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η αίθουσα η διαμορφωμένη στις φυλακές του Κορυδαλλού να φιλοξενήσει με όρους δίκαιης δίκης αυτόν τον τεράστιο αριθμό των κατηγορουμένων», δήλωσε ο κ. Μαντάς.

Δείτε βίντεο του Orange Press Agency με τις δηλώσεις του Θεόδωρου Μαντά:

Διαβάστε ακόμα: Δίκη για τη δολοφονία Λυγγερίδη: Οι κατηγορούμενοι στον Κορυδαλλό

Όπως ανέφερε, με 150 κατηγορουμένους, 200 συνηγόρους υπεράσπισης και 250 μάρτυρες, «δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να διεξαχθεί η δίκη με πληρότητα, εγκυρότητα και αποτελεσματικότητα ως προς τη διερεύνηση των αδικημάτων».

Ο κ. Μαντάς τόνισε ότι οι συνήγοροι είχαν «υποχρέωση» να γνωστοποιήσουν στο δικαστήριο το «καθολικό αίτημα» για μεταφορά της δίκης.

«Είχαμε υποχρέωση να γνωστοποιήσουμε στο δικαστήριο το καθολικό αίτημα και των συνηγόρων υπεράσπισης και των συνηγόρων για την υποστήριξη της κατηγορίας, αλλά και του θεσμικού οργάνου, του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, την αναγκαιότητα να δοθεί λύση αποτελεσματική, σε τρόπο ώστε από την επόμενη δικάσιμο και μετά, η δίκη αυτή να διεξαχθεί στον φυσικό της χώρο, στις αίθουσες του Εφετείου Αθηνών», κατέληξε.