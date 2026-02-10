Δίκη Λυγγερίδη: Καταγγέλλουν οργανωμένη δολοφονία - Οι καταθέσεις των συναδέλφων του

Με τις καταθέσεις των αστυνομικών που υπηρετούσαν στη διμοιρία των ΜΑΤ το βράδυ των επεισοδίων της 7ης Δεκεμβρίου του 2023 έξω από το γήπεδο στου Ρέντη, που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λυγγερίδη από φωτοβολίδα, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη.

Δύο συνάδελφοι του Γιώργου Λυγγερίδη κατέθεσαν σήμερα και συγκεκριμένα ο Προϊστάμενος της διμοιρίας και ένας ακόμα β. Και οι δύο τόνισαν ότι υπήρχε οργανωμένο σχέδιο κατά των αστυνομικών δυνάμεων και ότι όλα έγιναν με ανθρωποκτόνο πρόθεση.

Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι υπεράσπισης έκαναν πολλές ερωτήσεις για την τακτική την οποία εφάρμοσε κατά τη διάρκεια των επεισοδίων η αστυνομία, ενώ ταυτόχρονα προβλήθηκε πολλές φορές το βίντεο από τα συγκεκριμένα επεισόδια.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε σήμερα και επόμενη συνεδρίαση του δικαστηρίου είναι αύριο στις 10 το πρωί, αναφέρει η ΕΡΤ.