Μετά την κατάθεση της Μαρίας Σακαλή, πρώην εργαζόμενης στην ΕΥΠ, στο βήμα ανέβηκε ο πρώην υπουργός Χρήστος Σπίρτζης ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείο Αθηνών στη δίκη για τις υποκλοπές μέσω του Predator.

«Κάτι πολύ χειρότερο από την καταστρατήγηση του Συντάγματος» είπε χαρακτηριστικά τις υποκλοπές μέσω του κακόβουλου λογισμικού.

Ο πρώην υπουργός, που παρίσταται στην Υποστήριξη της Κατηγορίας στην δίκη, καθώς το 2021 δέχθηκε τρία «μολυσμένα» μηνύματα, έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, λέγοντας ότι έχει πλήρη ευθύνη για τις παρακολουθήσεις και τους λόγους που μία σειρά προσώπων τέθηκαν στο στόχαστρο.

Όπως επισήμανε «το Predator χρησιμοποιήθηκε για τον έλεγχο της πολιτικής, οικονομικής και δημοσιογραφικής ζωής της χώρας».

Δίκη Predator: Αναλυτικά η κατάθεση Σπίρτζη

Ο μάρτυρας κατέθεσε, όπως μεταφέρι το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε την ευθύνη για το ποιοι παρακολουθούνταν και για ποιο σκοπό. Η κυβέρνηση ήθελε να δομήσει ένα πραγματικό καθεστώς στη χώρα που θα ήλεγχε την πολιτική ζωή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον στρατό, την αστυνομία και την οικονομική ζωή γιατί παρακολουθούσε και επιχειρηματίες».

Όπως είπε στο δικαστήριο ο κ. Σπίρτζης: «Εδώ δεν έχουμε απλά καταστρατήγηση του Συντάγματος, αλλά κάτι πολύ χειρότερο. Η ενημέρωσή μου, ήταν ότι για εμένα δεν είχαν διάταξη παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Και αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα χειρότερα».

Τόνισε δε, ότι θεωρεί απολύτως βέβαιο ότι «υπήρχε ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων είτε μέσω του επίμαχου λογισμικού, είτε μέσω ΕΥΠ».

Ο πρώην υπουργός είπε πως «με τους κατηγορουμένους δεν είχα καμία σχέση. Δεν πιστεύω ότι ξύπνησαν ένα πρωί και είπαν "να παρακολουθήσουμε δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που βγάζουν ανακοινώσεις και έχουν κάθε μέρα συνεργασία με τον τότε αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης". Αυτά έχουν ένα κοινό κέντρο που λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης και όσους εξουσιοδότησε για να κάνουν αυτή τη δουλειά».

Ανέφερε επίσης ότι εγκρίθηκαν εξαγωγικές άδειες του λογισμικού από το αρμόδιο υπουργείο, γεγονός που χαρακτήρισε «απαράδεκτο».

Σπίρτζης για πολιτικούς που απουσίαζαν από τη δίκη: «Ντροπή για το πολιτικό σύστημα»

Στην κατάθεση του ο κ. Σπίρτζης επέκρινε πολιτικά πρόσωπα που αν και «μολύνθηκαν» τα τηλέφωνά τους από το λογισμικό, απουσιάζουν από τη δίκη. «Είναι ντροπή για το πολιτικό σύστημα να μην είναι ούτε ένας υπουργός σήμερα στην αίθουσα.

Να έχει αποκαλυφθεί ότι μέσω της ΕΥΠ ή του pretador, έχεις τεθεί υπό παρακολούθηση και εσύ να στέκεσαι αγέρωχος» είπε χαρακτηριστικά.