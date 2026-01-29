Δίκη Predator: Στις 6 Φεβρουαρίου η πρόταση εισαγγελέα -Τέλος στην ακροαματική χωρίς απολογίες

Στην τελική ευθεία για την έκδοση απόφασης μετά από τέσσερις μήνες, βρίσκεται η δίκη ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών μέσω του κακόβουλου λογισμικού Predator.

Στη διάρκεια της σημερινής δικάσιμου, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της ακροαματικής διαδικασίας, χωρίς βέβαια να έχουν απολογηθεί οι τέσσερις κατηγορούμενοι, υπεύθυνοι εμπλεκόμενων εταιριών, οι οποίοι δεν εμφανίστηκαν στο δικαστήριο.

Έτσι, την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, οπότε και ορίστηκε η επόμενη συνεδρίαση, τον λόγο πρόκειται να λάβει ο εισαγγελέας της Έδρας που θα υποβάλει την πρότασή του επί της ενοχής ή μη για τους τέσσερις κατηγορούμενους που φέρονται να παραβίασαν απόρρητο των επικοινωνιών.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγορεύσεις των δικηγόρων προς υποστήριξη της κατηγορίας, που εκπροσωπούν θύματα του λογισμικού και τελευταίοι θα μιλήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίοι αρνούνται κάθε κατηγορία.

Η αυλαία της υπόθεσης θα πέσει με την απόφαση του δικαστηρίου. Ωστόσο, πριν την κήρυξη του τέλους της ακροαματικής διαδικασίας σήμερα, στο δικαστήριο κατέθεσε ο κ. Αντώνης Καραθανάσης, μοναδικός μάρτυρας υπεράσπισης στην υπόθεση.

Ο μάρτυρας, μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, με ρόλο τεχνικού συμβούλου, αμφισβήτησε τις εκθέσεις του citizen lab, καθώς και εκείνες της meta και της Διεθνούς Αμνηστίας και εξετάστηκε εξονυχιστικά από την Έδρα.