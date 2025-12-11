Συνεχίστηκαν οι καταθέσεις στη Δίκη για τις υποκλοπές: Ξεσπά ο πρόεδρος - «Όλοι κουμπάροι είναι εδώ, άντε μην πω»

Συνεχίστηκε σήμερα (11/12) η Δίκη για τις υποκλοπές μέσω Predator και κατέθσε ο πρώην διευθυντής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Βασίλειος Παπακώστας αλλά και μία αστυνομικός πρώην υπάλληλος της ΕΥΠ,στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.
Υπενθυμίζεται ότι, ο Βασίλης Παπακώστας το επίμαχο διάστημα ήταν επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και η κατάθεση του αφορούσε κυρίως τις έρευνες που έκανε η υπηρεσία του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, στις εγκαταστάσεις εμπλεκομένων εταιριών και στις οικίες εμπλεκομένων προσώπων.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κατά τη διάρκεια της δίκης, στην κατάθεσή της η αστυνομικός, που υπηρέτησε στην ΕΥΠ την περίοδο 2019-2022, δεν ανέφερε εξαρχής ότι είχε σχέση κουμπαριάς με την υπάλληλο της υπηρεσίας που φέρεται να χειριζόταν το κακόβουλο κατασκοπευτικό λογισμικό.
Δίκη Predator: Η κατέθεση της πρώην αστυνομικού
Η παράλειψη της μάρτυρα, πρώην αστυβνομικού, που αναδείχθηκε από τις ερωτήσεις της Υποστήριξης της Κατηγορίας, προκάλεσε την αντίδραση του προέδρου.
Συγκεκριμένα, έγινε ο εξής διάλογος:
Υποστήριξη κατηγορίας: Έχετε σχέση κουμπαριάς με την κυρία Γ.;
Μάρτυρας: Ναι με πάντρεψε πριν από 18 χρόνια. Δεν έχουμε συζητήσει για την υπόθεση.
Υποστήριξη κατηγορίας: Της αποδίδεται ότι είναι η βασική χειρίστρια του Predator. Δεν την ρωτήσατε ποτέ «γιατί εμπλέκουν το όνομά σου»;
Μάρτυρας: Μπορεί σε κάποια κουβέντα να την ρώτησα… Δεν τέθηκε τέτοιο ζήτημα επί της ουσίας. Δεν σπαταλήσαμε χρόνο να συζητήσουμε το θέμα αυτό…
Ο πρόεδρος μετά τις απαντήσεις της αστυνομικού είπε εκνευρισμένος: «όλοι κουμπάροι είναι εδώ. Άντε μη πω».
Με την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος κάλεσε όλες τις πλευρές να συμβάλουν ώστε να εντοπιστούν ταχύτατα τα δέκα πρόσωπα που κλήθηκαν να καταθέσουν, ώστε να ανέβουν στο βήμα του μάρτυρα την ερχόμενης εβδομάδα.
