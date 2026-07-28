Δίκη Σήφη Βαλυράκη: Αρνούνται τις κατηγορίες οι ψαράδες – Ένταση για βίντεο της υπεράσπισης

Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκε ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση θανάτου του Σήφη Βαλυράκη, αρνούμενος κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή στο τραγικό περιστατικό του Ιανουαρίου 2021 στην Ερέτρια. Απολογούμενος, υποστήριξε πως την επίμαχη ημέρα, τόσο ο ίδιος όσο και ο συγκατηγορούμενος αδελφός του, δεν απέπλευσαν ποτέ για ψάρεμα λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

«Είμαστε αθώοι. Παρέμεινα όλη μέρα στο σπίτι και βγήκα μόνο το απόγευμα για μια βόλτα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως μια παλαιότερη αναφορά του σε «κυνήγι» αφορούσε απλώς την εξήγηση που έδωσε στον γιο του για την αδυναμία τους να κυνηγήσουν εξαιτίας του καιρού – γι' αυτό και δεν έφεραν μαζί τους όπλα.

Απαντώντας στις ερωτήσεις του εισαγγελέα σχετικά με την κατάθεση του βασικού μάρτυρα, ο οποίος αναγνώρισε τον αδελφό του ως τον άνδρα που στεκόταν όρθιος στο σκάφος κρατώντας ένα κοντάρι, ο κατηγορούμενος αντέτεινε πως ο αδελφός του εκτελούσε πάντα χρέη χειριστή του αλιευτικού.

«Όποιος οδηγεί το σκάφος δεν μπορεί ταυτόχρονα να κάνει χειρονομίες, να φωνάζει ή να καυγαδίζει», τόνισε, συμπληρώνοντας πως αν και είχαν προγραμματίσει να ψαρέψουν (αφού οι προηγούμενες εξορμήσεις τους ήταν άκαρπες), η κακοκαιρία τους κράτησε οριστικά στη στεριά.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, η ακροαματική διαδικασία σημαδεύτηκε από ένταση, όταν η υπεράσπιση κατέθεσε ένα βίντεο, τραβηγμένο από το κινητό του γιου του ενός εκ των κατηγορουμένων. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς, το υλικό χρονολογείται στις 25 Ιανουαρίου 2021 και φέρεται να δείχνει τα δίχτυα τους απλωμένα απέναντι από το σκάφος, ενισχύοντας το άλλοθι της παραμονής τους στη στεριά.

Η κίνηση αυτή προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της πολιτικής αγωγής. Ο συνήγορος της οικογένειας Βαλυράκη, Νίκος Κωνσταντόπουλος, αμφισβήτησε ευθέως την αξιοπιστία του βίντεο, στηλιτεύοντας το γεγονός ότι προσκομίζεται πέντε χρόνια μετά το συμβάν. Κάνοντας λόγο για υλικό «αμφιβόλου προελεύσεως» και «ταχυδακτυλουργίες», ξέσπασε: «Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εμφανίσει και εμένα στο φεγγάρι. Η δικαιοσύνη δεν απονέμεται με πλατφόρμες και τέτοιες μεθόδους στα ποινικά δικαστήρια».