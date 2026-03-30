Δίκη Τεμπών: Οι τέσσερις αλλαγές που γίνονται στην αίθουσα μετά το χάος της πρώτης ημέρας

Τι αλλάζει στην αίθουσα της δίκης των Τεμπών μετά το χάος της πρώτης ημέρας. Οι αλλαγές που έγιναν με στόχο να μην υπάρξουν οι εικόνες της πρώτης δικασίμου.

Τέμπη δίκη αίθουσα
Η αίθουσα όπου διεξάγεται η δίκη για τα Τέμπη | In Time / Γιάννης Λιάκος
Αγώνα δρόμου δίνουν τα συνεργεία στην αίθουσα, όπου θα διεξαχθεί η δίκη των Τεμπών, στην Λάρισα για να προλάβουν την νέα διαμόρφωσή της.

Στόχος είναι να μην υπάρξουν ξανά οι εικόνες της πρώτης δικασίμου και γι'αυτό στο συνεδριακό κέντρο Γαιόπολις γίνονται οι απαραίτητες αλλαγές.

Εννιά μέρες μεσολαβούν από την πρώτη συνεδρίαση μέχρι την εκ νέου έναρξη της δίκης (01/04). Σύμφωνα με τον Alpha μέσα σε αυτό το διάστημα έγιναν οι εξής εργασίες: 

  1. Αφαιρούνται γυψοσανίδες και δημιουργούνται νέοι χώροι σε μια επιφάνεια επιπλέον 100 τ.μ.
  2. Τοποθετούνται νέα έδρανα για τους δικηγόρους, οι οποίοι την πρώτη φορά δεν είχαν χώρο για να εργαστούν.
  3. Τίθεται σε εφαρμογή αυστηρός έλεγχος εισόδου. Αρχικά θα μπαίνουν στην αίθουσα οι δικηγόροι και στη συνέχεια οι συγγενείς των θυμάτων, οι οποίοι θα παρακολουθούν την συνεδρίαση από άλλη αίθουσα που βρίσκεται στο κάτω επίπεδο μέσω οθονών. Η είσοδός τους θα γίνεται σε ομάδες μόνο όταν απαιτείται για την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας.
  4. Οι δημοσιογράφοι θα έχουν πρόσβαση μόνο με διαπίστευση, σε αντίθεση με την πρώτη φορά.

Συγγενείς των θυμάτων αναφέρουν, ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούν την δίκη από άλλη αίθουσα.

