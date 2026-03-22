Δίκη των Τεμπών: Αυστηρή φρούρηση και δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα

Ξεκινά αύριο (23/03) στη Λάρισα η πολυαναμενόμενη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, σε μία από τις πιο πολύνεκρες σιδηροδρομικές καταστροφές στη σύγχρονη Ελλάδα.

Στο εδώλιο θα καθίσουν συνολικά 36 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων σταθμάρχες, στελέχη του ΟΣΕ, της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και της Hellenic Train. Η διαδικασία αναμένεται ιδιαίτερα εκτεταμένη, με τη συμμετοχή περίπου 350 μαρτύρων και 200 δικηγόρων.

Η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει με την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων και θα συνεχιστεί με την ανάγνωση του κατηγορητηρίου, το οποίο εκτείνεται σε 1.267 σελίδες. Οι κατηγορίες που περιλαμβάνονται είναι βαριές, στην πλειονότητά τους κακουργηματικού χαρακτήρα, με ποινές που φτάνουν ακόμη και την ισόβια κάθειρξη.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η δίκη θα διεξαχθεί σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στο συνεδριακό κέντρο του συγκροτήματος Γαιόπολις, το οποίο έχει μετατραπεί σε αυστηρά φυλασσόμενο χώρο. Έχουν τοποθετηθεί περιφράξεις, ενώ ισχύουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Έχουν προβλεφθεί ξεχωριστές είσοδοι για δικαστικούς, δικηγόρους, συγγενείς θυμάτων, μάρτυρες και κοινό, καθώς και ειδική πρόσβαση για άτομα με αναπηρίες. Παράλληλα, στον χώρο έχουν εγκατασταθεί κοντέινερ για την κάλυψη των αναγκών των δημοσιογράφων, ενώ θα βρίσκεται και κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού.

Η δικογραφία είναι ιδιαίτερα εκτενής, με 570 αναγνωστέα έγγραφα, γεγονός που προμηνύει μια μακρά και σύνθετη διαδικασία. Στόχος είναι η πλήρης διερεύνηση των ευθυνών για το δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα και η απόδοση δικαιοσύνης για τα θύματα και τις οικογένειές τους.