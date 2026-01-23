Δίκη των Τεμπών: Παραδοχή για διαγραφές βίντεο από την Interstar – Αντιδράσεις από οικογένειες θυμάτων

Διαγραφές βίντεο που δεν είχαν καταγραφεί σωστά λόγω κακής ποιότητας σήματος παραδέχτηκε την Παρασκευή (23/01) ο κατηγορούμενος εκπρόσωπος της Interstar, απαντώντας σε ερωτήσεις της εισαγγελέως κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία στα Τέμπη.

«Σβήστηκαν κάποια βίντεο που λόγω σύνδεσης δεν είχαν καταγραφεί σωστά. Κάποια μεγάλα αρχεία, αλλά μικρά… Είχαμε κάμερες και σε σημεία που δεν είχε καλό ίντερνετ, οπότε κάθε φορά έκανε delete, διότι δεν το χρειαζόμασταν.

Σκουπίδια ήταν. Για κάποια κρατήθηκαν αντίγραφα, για άλλα όχι. Δεν ήταν τίποτα χρήσιμο», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Βελόπουλος σχολίασε ότι η παραδοχή αυτή «επιβεβαιώνει τους φόβους για προσπάθεια συγκάλυψης». Η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως ο εκπρόσωπος της εταιρείας «συνομολόγησε ότι έγιναν διαγραφές υλικού, το οποίο μάλιστα χαρακτήρισε σκουπίδια».

Ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας θύματος, υπογράμμισε ότι «θα έπρεπε να κληθούν όλες οι αρχές για να παραδώσουν τα στοιχεία».

Η Μαρία Καρυστιανού σημείωσε ότι, παρά την ομολογία για διαγραφές, η εισαγγελέας απέρριψε το αίτημα για πραγματογνωμοσύνη σχετικά με το περιεχόμενο των βίντεο.

Αρνητική ήταν επίσης η εισαγγελέας στο αίτημα να κληθεί ως μάρτυρας ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης. «Έπρεπε να είναι εδώ ο κύριος Μπακαΐμης», δήλωσε η δικηγόρος θυμάτων Μαίρη Χατζηκωνσταντίνου, επισημαίνοντας ότι το δικαστήριο προσπαθεί να ερμηνεύσει τις ενέργειές του.

Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας ζήτησαν να προσκομιστούν τα βίντεο που είχε παραδώσει πέρυσι ο Βασίλης Καπερνάρος, από την πορεία της εμπορικής αμαξοστοιχίας στις σήραγγες. «Συγκλονιστική ομολογία ότι στα βίντεο υπάρχουν χειροκίνητες διαγραφές από την ίδια την εταιρεία», ανέφερε η δικηγόρος Βάσω Πανταζή.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 28 Ιανουαρίου.