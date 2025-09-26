Δικηγόροι κατηγορούμενων για εμπρησμό στην Πάτρα: «Η ΕΔΕ δεν μπορεί να καταλήξει σε συγκάλυψη»

Ανακοίνωση για την ΕΔΕ που διατάχθηκε αναφορικά με τους χειρισμούς των αστυνομικών στην υπόθεση του φερόμενου εμπρησμού στην Πάτρα και την «απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου» ενός εκ των δύο κατηγορουμένων, εξέδωσαν οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του 25χρονου και του 21χρονου.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους οι δικηγόροι υπογραμμίζοτν ότι η ΕΔΕ «δεν μπορεί να καταλήξει σε διαδικασία συγκάλυψης» ούτε και να γίνει «εργαλείο νέων αυθαιρεσιών», ζητώντας «πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία με προαποφασισμένο αποτέλεσμα».

Αναλυτικά η ανακοίνωση των δικηγόρων των δύο νεαρών κατηγορουμένων από την Πάτρα:

«Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση που διενεργεί η Αστυνομική Διεύθυνση Αχαΐας, για την απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου και τις υπόλοιπες ελλείψεις της προανάκρισης δεν μπορεί να καταλήξει σε διαδικασία συγκάλυψης.

Η εξέταση του αδίκως κρατηθέντα εντολέα μας, κατέδειξε ότι, αντί να διερευνηθούν οι ευθύνες των αστυνομικών, ο μάρτυρας βρέθηκε να εξετάζεται ως κατηγορούμενος. Οι ίδιες οι παραδοχές των εξεταστών, περί δήθεν ανυπαρξίας ευθυνών στην πλευρά της αστυνομίας, καταδεικνύουν μια συστηματική προσπάθεια αποποίησης της ευθύνης και απαλλαγής των υπαιτίων.

Εμείς, με σεβασμό στους θεσμούς αλλά και με αποφασιστικότητα, δηλώνουμε:

Δεν θα επιτρέψουμε η ΕΔΕ να γίνει εργαλείο νέων αυθαιρεσιών. Απαιτούμε πλήρη διαλεύκανση, πραγματική διερεύνηση, όχι μια τυπική και στρεψόδικη διαδικασία με προαποφασισμένο αποτέλεσμα.

Τα "γρανάζια – δόντια" ενός συστήματος-τέρατος που αντί να υπηρετεί τη Δικαιοσύνη κατασκευάζει ενόχους, οφείλουν να περιοριστούν και να εξουδετερωθούν.

Αυτή είναι η ευθύνη μας ως δικηγόρων, ώστε να μην ξαναβρεθεί ποτέ κανείς σε θέση να φυλακιστεί από μια κατευθυνόμενη αστυνομική προανάκριση.

Οι Πληρεξούσιοι Δικηγόροι

Παναγιώτης Κ. Κοραντζόπουλος

Παναγιώτης Σ. Καποτάς

Θεοφάνης Α. Χριστόπουλος».

ΕΔΕ για την καταγγελλόμενη απόκρυψη του κινητού του 25χρονου στην Πάτρα

Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής της Δυτικής Ελλάδος, Θεόδωρος Τσάτσαρης, έδωσε εντολή για τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε βάρος αστυνομικών της Ασφάλειας Πατρών μετά την καταγγελία για απόκρυψη του κινητού τηλεφώνου του 25χρονου που κατηγορήθηκε για εμπρησμό στο Γηροκομειό της Πάτρας.

Σύμφωνα με το gnomip.gr, η εντολή αφορά στον εντοπισμό τυχόν πειθαρχικών ευθυνών οποιουδήποτε εμπλεκόμενου αστυνομικού, ενώ έχει κληθεί να εξεταστεί ως μάρτυρας και ο 25χρονος.

Η οικογένεια του 25χρονου είχε καταγγείλει εγγράφως στην Ανακρίτρια που χειρίστηκε αρχικά την υπόθεση στην Πάτρα, ότι η Ασφάλεια Πατρών «απέκρυψε» το κινητό τηλέφωνο του, το οποίο είχε στην κατοχή της από την πρώτη στιγμή, με στόχο να τον ενοχοποιήσει. Η οικογένεια του 25χρονου είχε ζητήσει η καταγγελία της να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την καταγγελία, στις 13 Αυγούστου, όταν οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 25χρονο, εκείνος «παρέδωσε οικειοθελώς, κατόπιν απαίτησης των αστυνομικών, το κινητό του τηλέφωνο». Στη συνέχεια, το κινητό φέρεται να τοποθετήθηκε «στα ντουλάπια φύλαξης προσωπικών αντικειμένων των κρατουμένων».

Μάλιστα, την ημέρα που ο 25χρονος μεταφέρθηκε στις φυλακές, ένας αστυνομικός φέρεται να ρώτησε τον πατέρα του κατηγορούμενου εάν το κινητό θα το «πάρει ο ίδιος» ή θα το «δώσουν στον κατηγορούμενο». Ωστόσο, το κινητό τηλέφωνο «ουδέποτε εμφανίστηκε στη δικογραφία ως κατασχεθέν πειστήριο».

Όταν εξετάστηκε ως μάρτυρας ο αστυνομικός που είχε διενεργήσει σωματική έρευνα στον 25χρονο, κατέθεσε ότι ο συλληφθείς «δεν είχε κινητό πάνω του». Με αυτήν την κατάθεση δόθηκε στην Ανακρίτρια η ψευδής εντύπωση ότι ο κατηγορούμενος απέκρυψε ή κατέστρεψε τη συσκευή, ώστε να ενοχοποιηθεί περαιτέρω!

Κατά την απολογία του 25χρονου Ίωνα Παπανικολάου και του 21χρονου Λουκιανού Κωστόπουλου, που επίσης είχε προφυλακιστεί, τέθηκαν επίμονες ερωτήσεις για το κινητό τηλέφωνο. Αυτό, σύμφωνα με την οικογένεια, αποδεικνύει ότι κάποιος είχε σκόπιμα αποκρύψει ότι το τηλέφωνο βρισκόταν στα χέρια της Αστυνομία για να δημιουργήσει εσφαλμένες εντυπώσεις.

Η οικογένεια υποστήριξε ακόμη ότι η πρακτική αυτή «δεν είναι μεμονωμένη», καθώς απεκρύβη και το γεγονός ότι ο 21χρονος συγκατηγορούμενος «κρατήθηκε και εξετάστηκε επί έξι ώρες στην Ασφάλεια και βρισκόταν καθημερινά στο Δικαστήριο», κάτι που καθιστά αδικαιολόγητη την έκδοση εντάλματος σύλληψης σε βάρος του.

Τελικά, το κινητό τηλέφωνο βρισκόταν όντως στην κατοχή της Ασφάλειας Πατρών. Όπως κατήγγειλε η οικογένεια, στις 21 Αυγούστου το πρωί, το κινητό παραδόθηκε από την Αστυνομία στον πατέρα του 25χρονου. «Αυτό αποδεικνύει πέραν πάσης αμφιβολίας ότι εξαρχής η συσκευή βρισκόταν στην κατοχή της Ασφάλειας και ότι η απόκρυψή της υπήρξε ενσυνείδητη και δόλια», ανέφερε.