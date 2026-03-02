Δικηγόρος 38χρονου στον Κολωνό: «Ήταν ατύχημα, η 31χρονη έλεγε ότι είναι έγκυος»

Λίγο πριν τις 17:30 αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό, αφού έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 12:30.

Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μαρία Βαγενά, δήλωσε ότι ο πελάτης της αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε ατύχημα. Ερωτηθείσα αν ο εντολέας της υποστηρίζει ότι έπεσε από τις σκάλες, η συνήγορός του επιφυλάχθηκε να απαντήσει την Τετάρτη.

Μια σημαντική ανατροπή στην υπόθεση προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας, καθώς διαπιστώθηκε ότι η 31χρονη τελικά δεν ήταν έγκυος, παρά τις αρχικές αναφορές. Σύμφωνα με τη συνήγορο, η παθούσα έπασχε από κίρρωση του ήπατος, πάθηση η οποία επιφέρει φούσκωμα στην κοιλιακή χώρα αντίστοιχο με αυτό της κύησης.

Όπως εξήγησε η κ. Βαγενά, ο 38χρονος θεωρούσε ότι η σύντροφός του ήταν έγκυος με βάση τα όσα του είχε πει η ίδια, σημειώνοντας πως ενδεχομένως «ούτε η ίδια δεν ήξερε» την πραγματική αιτία του φουσκώματος.

​Η υπεράσπιση αναμένει την τελική ιατροδικαστική έκθεση την Τρίτη, ώστε να διασαφηνιστούν πλήρως τα ευρήματα και να ολοκληρωθεί η εικόνα της δικογραφίας. Σχετικά με τις αναφορές γειτόνων για συχνούς καυγάδες του ζευγαριού, η δικηγόρος υπογράμμισε ότι ένας καυγάς δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ανθρωποκτόνο δόλο. Ο κατηγορούμενος, όπως είπε η δικηγόρος του, παραμένει σε κατάσταση σοκ, με την κ. Βαγενά να χαρακτηρίζει το στοιχείο της μη εγκυμοσύνης ως ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολική διαλεύκανση της κατάστασης.