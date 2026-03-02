Δικηγόρος 38χρονου στον Κολωνό: «Ήταν ατύχημα, η 31χρονη έλεγε ότι είναι έγκυος»

Λίγο πριν τις 17:30 αποχώρησε από τα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων ο 38χρονος σύντροφος της 31χρονης που βρέθηκε νεκρή στον Κολωνό, αφού έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου στις 12:30.
Όπως αναφέρει το Orange Press Agency, ο δικηγόρος του κατηγορούμενου, Μαρία Βαγενά, δήλωσε ότι ο πελάτης της αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με δόλο, επιμένοντας στον ισχυρισμό ότι ο θάνατος της γυναίκας οφείλεται σε ατύχημα. Ερωτηθείσα αν ο εντολέας της υποστηρίζει ότι έπεσε από τις σκάλες, η συνήγορός του επιφυλάχθηκε να απαντήσει την Τετάρτη.
Διαβάστε ακόμα: Ανατροπή στον Κολωνό: Δεν ήταν έγκυος η 31χρονη - Είχε κίρρωση του ήπατος και είχε χτυπηθεί
Μια σημαντική ανατροπή στην υπόθεση προέκυψε από τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής έρευνας, καθώς διαπιστώθηκε ότι η 31χρονη τελικά δεν ήταν έγκυος, παρά τις αρχικές αναφορές. Σύμφωνα με τη συνήγορο, η παθούσα έπασχε από κίρρωση του ήπατος, πάθηση η οποία επιφέρει φούσκωμα στην κοιλιακή χώρα αντίστοιχο με αυτό της κύησης.
Όπως εξήγησε η κ. Βαγενά, ο 38χρονος θεωρούσε ότι η σύντροφός του ήταν έγκυος με βάση τα όσα του είχε πει η ίδια, σημειώνοντας πως ενδεχομένως «ούτε η ίδια δεν ήξερε» την πραγματική αιτία του φουσκώματος.
Η υπεράσπιση αναμένει την τελική ιατροδικαστική έκθεση την Τρίτη, ώστε να διασαφηνιστούν πλήρως τα ευρήματα και να ολοκληρωθεί η εικόνα της δικογραφίας. Σχετικά με τις αναφορές γειτόνων για συχνούς καυγάδες του ζευγαριού, η δικηγόρος υπογράμμισε ότι ένας καυγάς δεν υποδηλώνει σε καμία περίπτωση ανθρωποκτόνο δόλο. Ο κατηγορούμενος, όπως είπε η δικηγόρος του, παραμένει σε κατάσταση σοκ, με την κ. Βαγενά να χαρακτηρίζει το στοιχείο της μη εγκυμοσύνης ως ιδιαίτερα σημαντικό για τη συνολική διαλεύκανση της κατάστασης.
- Ακρωτήρι Κύπρου: Γιατί θεωρείται μεγάλης στρατηγικής σημασίας και «αβύθιστο αεροπλανοφόρο»
- Polymarket: Ποιοι θησαυρίζουν στοιχηματίζοντας στο τέλος του πολέμου
- Οι τρεις πιο ασφαλείς πόλεις της Ελλάδας σε περίπτωση πολέμου, σύμφωνα με το ChatGPT
- Στρατηγός του Ιράν: «Θα χτυπήσουμε με πυραύλους την Κύπρο ώστε να την εγκαταλείψουν οι Αμερικανοί»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.