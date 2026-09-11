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Δικηγόρος Μαζωνάκη: «Δεν ξέρω αν είχε κάνει διαθήκη, πιστεύω πως όχι»

Τι λέει ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη αναφορικά με το εάν είχε συντάξει διαθήκη πριν από τον ξαφνικό θάνατό του.

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Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | EUROKINISSI
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Ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζωνάκη απάντησε στο εάν ο δημοφιλής τραγουδιστής, που πέθανε ύστερα από ανακοπή, είχε αφήσει διαθήκη.

Σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους εάν είχε συντάξει τη διαθήκη του, με τον ίδιο να απαντά πως δεν γνωρίζει ακριβώς, αλλά πιστεύει ότι δεν το έχει κάνει.

«Δεν είναι υπόψη μου κάτι τέτοιο, θεωρώ ότι δεν υπάρχει» είπε, ειδικότερα.
Όπως εξήγησε, «δεν σκεφτόταν την κατάσταση μετά θάνατο». 

«Απροσδιόριστη» η αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, γίνεται γνωστό πως ολοκληρώθηκε η νεκροψία-νεκροτομή στον Γιώργο Μαζωνάκη,  παρουσία των ιατροδικαστών Νίκου Καλόγρηα και Κωνσταντίνου Κούβαρη, καθώς και του τεχνικού συμβούλου της οικογένειας, Σωτήρης Μπουζιάνη.

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, οι ιατροδικαστές αναφέρουν ότι είναι «απροσδιόριστη η αιτία θανάτου» του τραγουδιστή.

Κρίσιμα θεωρούνται πλέον τα αποτελέσματα των εργαστηριακών και τοξικολογικών εξετάσεων που αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στην υπόθεση, τα οποία ωστόσο θα καθυστερήσουν αρκετές ημέρες.

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