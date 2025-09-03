Δίκτυο «ξέπλενε» τεράστια ποσά μέσα από online στοιχηματικές: Στο στόχαστρο και διευθυντές υπουργείων

Ένα «παράθυρο» στο σύστημα των νόμιμων στοιχηματικών εταιρειών φαίνεται ότι αξιοποιήθηκε από εκατοντάδες «παίκτες», για να μετατρέψουν μαύρο χρήμα σε φαινομενικά νόμιμο εισόδημα.

Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος αποκάλυψε ένα καλοστημένο δίκτυο που περιελάμβανε περίπου 200 άτομα.

Ανάμεσα αυτών βρίσκονταν και υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης, τα οποία φέρονται να « ξέπλυναν» τεράστια ποσά μέσω διαδικτυακών στοιχηματικών πλατφορμών.

Το «παράθυρο» στο σύστημα

Η μέθοδος που εντόπισαν οι ελεγκτές ήταν η εξής: Ο « παίκτης» άνοιγε λογαριασμό σε αδειοδοτημένη στοιχηματική εταιρεία και αποκτούσε προσωπικό κωδικό. Σε αυτό τον λογαριασμό κατέθετε μεγάλα ποσά μετρητών σε συνεργαζόμενα σημεία πώλησης – από βενζινάδικα μέχρι μίνι μάρκετ – όπου πράκτορες πέρναγαν τα χρήματα στον λογαριασμό του.

Το ποσό εμφανιζόταν ως διαθέσιμο υπόλοιπο για στοίχημα. Ακόμη κι αν δεν στοιχηματιζόταν, μπορούσε να μεταφερθεί σε τραπεζικό λογαριασμό, ως «κέρδος από τυχερά παίγνια».Έτσι, οι κάτοχοι των λογαριασμών εμφάνιζαν τραπεζικές κινήσεις που έμοιαζαν απολύτως νόμιμες – ενώ στην πραγματικότητα επρόκειτο για μεταφορά κεφαλαίων αδιευκρίνιστης προέλευσης.

Ποιοι είναι στο στόχαστρο

Το «καμπανάκι» χτύπησε όταν οι ελεγκτές εντόπισαν επαναλαμβανόμενες καταθέσεις μετρητών. Η έρευνα εστιάζει σε περίπου 200 πρόσωπα, ορισμένα από τα οποία είναι διευθυντές υπουργείων και άλλων δημόσιων οργανισμών. Τα ποσά που φέρονται να πέρασαν από το «στοιχηματικό κανάλι» φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις το 1.000.000 ευρώ.



Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με στόχο να εντοπιστούν κενά στους μηχανισμούς εποπτείας.