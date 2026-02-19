Δήλωση όλο νόημα από τον Μίνω Μάτσα: «Η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμά κανέναν»

Ο Μίνως Μάτσας φιλοξενήθηκε στον ΣΚΑΪ και τοποθετήθηκε για το «λεπτό» ζήτημα της νέας τροπολογίας για τη συνεπιμέλεια τέκνων, καθεστώς που άλλαξε η πρώην σύζυγός του Όλγα Κεφαλογιάννη.

«Δεν θα ήθελα να μιλήσω για αυτό το θέμα γιατί είναι αρκετά ευαίσθητο... Έχει τοποθετηθεί άλλωστε σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος ότι η πρακτική της ad hoc νομοθέτησης δεν τιμάει κανέναν αφενός και αφετέρου και η επιστημονική κοινότητα έχει τοποθετηθεί λέγοντας ότι μια τέτοια διάταξη ελλοχεύει τον κίνδυνο να δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που υποτίθεται προτίθεται να λύσει. Άρα, σας λέω τα αυτονόητα και δεν έχω να πω κάτι παραπάνω» ανέφερε ο Μίνως Μάτσας στους «Αταίριαστυος».

Ενώ συμπλήρωσε: ««Αλλά να πω κάτι άλλο, η λαϊκή παροιμία 'μάθε τέχνη κι άστηνε και άμα πεινάσεις πιάστηνε' είναι σοφή. Έχω τελειώσει νομική πριν από τη μουσική. Οπότε μπορώ να διαβάσω κάποια πράγματα» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι, αίσθηση προκάλεσε το γεγονός, ότι μετά την αλλαγή του νομικού πλαισίου για τη συνεπειμέλια, πρώτη χρήση έκανε η ίδια η Όλγα Κεφαλογιάννη.