Δήμας: «Μέσα στις επόμενες 20 μέρες στην κυκλοφορία όλη η Πατρών - Πύργου»

Καθυστέρηση λίγων ημερών ενδέχεται να υπάρξει στην παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος 10 χιλιομέτρων (από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας) το οποίο απομένει για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τα εγκαίνια να γίνουν - παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη - την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος της πόλης των Πατρών.

Η παράδοση στην κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου στο σύνολό του πλέον μετατίθεται για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, όπως είπε ο Χρίστος Δήμας. «Βλέπουμε ότι ο αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος.

Πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες 20 μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία, καιρού επιτρέποντος βεβαίως. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατά την επίσκεψή του σε εργοτάξιο του αυτοκινητόδρομου.