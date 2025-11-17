Μενού

Δήμας: «Μέσα στις επόμενες 20 μέρες στην κυκλοφορία όλη η Πατρών - Πύργου»

Σύντομα ολοκληρώνονται οι εργασίες στο τμήμα 10 χιλιομέτρων από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας.

Κώστας Μπιτσικώκος
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
Καθυστέρηση λίγων ημερών ενδέχεται να υπάρξει στην παράδοση στην κυκλοφορία του τμήματος 10 χιλιομέτρων (από το Μιντιλόγλι έως τον Αλισσό Αχαΐας) το οποίο απομένει για την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε τα εγκαίνια να γίνουν - παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη - την Κυριακή 30 Νοεμβρίου, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει ο Άγιος Ανδρέας, πολιούχος της πόλης των Πατρών. 

Η παράδοση στην κυκλοφορία του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου στο σύνολό του πλέον μετατίθεται για την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, όπως είπε ο Χρίστος Δήμας. «Βλέπουμε ότι ο αυτοκινητόδρομος είναι σχεδόν έτοιμος.

Πιστεύουμε ότι μέσα στις επόμενες 20 μέρες θα δοθεί στην κυκλοφορία, καιρού επιτρέποντος βεβαίως. Μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε την ακριβή ημερομηνία», ανέφερε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κατά την επίσκεψή του σε εργοτάξιο του αυτοκινητόδρομου.

