Το πρωί της Παρασκευής (28/11) η Ιωάννα Τούνη βρέθηκε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης για την εκδίκαση της υπόθεσης revenge porn. Ωστόσο, η δίκη διακόπηκε για τις 23 Ιανουαρίου 2026.

Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό, η Ιωάννα Τούνη αποχώρησε από το δικαστήριο από την πίσω πόρτα, προκειμένου να μη γίνει αντιληπτή από τα media και τους φωτογράφους.

«Ήταν μια κοινή απόφαση. Μετανοώ που δέχτηκα να υποστηρίξω το αίτημα της κυρίας Τούνη να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Η δημοσιότητα μιας δίκης διασφαλίζει και την αμεροληψία και την αντικειμενικότητα της απόφασης. Δεν υπαινίσσομαι τίποτα, αλλά σας λέω ότι μετανοώ. Διότι μέσα σε αυτή την αίθουσα, αισθάνομαι, μετά από πορεία 37 ετών, ότι κατηγορούμενη είναι η Ιωάννα Τούνη. Ξέρω ότι θα έχω προσωπικό κόστος πάλι, αλλά δεν θα επιτρέψω σε αυτήν τη δίκη να μεταλλαχθεί ότι η κατηγορούμενη είναι η κ. Τούνη», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος της Ιωάννας Τούνη μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» στο Mega.

«Απειλούν ότι θα σκοτώσουν εμένα και την Ιωάννα Τούνη»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε τα απειλητικά μηνύματα που δέχεται ο ίδιος, αλλά και η Ιωάννα Τούνη.

«Να είστε βέβαιοι ότι δεν υπολογίζω το προσωπικό κόστος και όταν παίρνω κάποιες πρωτοβουλίες στηρίζονται πάντα στον νόμο. Δεν υπολογίζω το κόστος, είτε είναι ανώνυμες ύβρεις, που τις αγνοώ, είτε είναι απειλές στο πρόσωπό μου και σε αυτό της Ιωάννας Τούνη. Αυτό για τις απειλές δεν το λέω τυχαίως.

Αυτή τη στιγμή θα σας το πω και δεν το αποδίδω στους κατηγορούμενους. Έχω μιλήσει με τον δικηγόρο τους, ήδη έχω καταθέσει μήνυση στο ηλεκτρονικό έγκλημα. Γιατί δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν την κ. Τούνη και εμένα από έναν λογαριασμό ο οποίος αναζητείται από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού εγκλήματος.

Δεν μας κάπτουν οι απειλές ούτε την Ιωάννα Τούνη, ούτε εμένα.

Επειδή είναι η πρώτη φορά που απειλούμαστε και μάλιστα με μηνύματα, ενδεχομένως να είναι κάποιος διαταραγμένος άνθρωπος. Επειδή δεν είναι σίγουρο αυτό, θα έχουμε τα αποτελέσματα, θα βρεθεί ο άνθρωπος. Έχει εντοπιστεί το τηλέφωνο», ανέφερε ο δικηγόρος.

Τι αναφέρουν τα απειλητικά μηνύματα

Στη συνέχεια, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αποκάλυψε και το περιεχόμενο των απειλητικών μηνυμάτων.

«Στα μηνύματα γράφουν ότι αν συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε την κ. Τούνη κι εκείνη με τα ψέματά της καταφέρει να καταδικαστούν, τότε θα σας κάνουμε κομμάτια. Είναι γραπτά μηνύματα. Δεν μπορούν να έχουν το θράσος να με απειλήσουν. Δεν με αγγίζουν.

Μπορεί να είναι κάποιος ψυχασθενής, θα εντοπιστεί. Αν όμως το κινητό είναι καρτοκινητό, είναι πακιστανικό και κρύβεται αυτός που απειλεί, εκεί αλλάζουν τα δεδομένα. Θα ζητήσω από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος τις επαφές που έχει αυτός ο αριθμός», είπε μεταξύ άλλων.