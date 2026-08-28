Το τελευταίο «αντίο» στον Δημήτρη Κόκοτα θα πουν συγγενείς και φίλοι σήμερα (28/8) στις 12.00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό της Αγίας Ελεούσας στην Αγία Βαρβάρα.

Η κηδεία θα γίνει με δαπάνη του Δήμου Αγίας Βαρβάρας, στον οποίο ο Δημήτρης Κόκοτας είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος τον Οκτώβριο του 2023, ενώ η ταφή του αγαπημένου τραγουδιστή που άφησε την τελευταία του πνοή την προηγούμενη Παρασκευή (25/8) σε ηλικία 57 ετών θα γίνει στο Γ' Νεκροταφείο.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Κόκοτας νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» από τον Μάρτιο του 2024 όπου έδινε σκληρή μάχη μετά από σοβαρό έμφραγμα που είχε υποστεί κατά τη διάρκεια των προβών για το Just The Two Of Us.

Το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε ομόφωνα την απόφαση να αναλάβει ο Δήμος Αγίας Βαρβάρας τη δαπάνη της κηδείας σε έκτακτη συνεδρίασή του σαν ελάχιστος φόρος τιμής στον εκλιπόντα.

Βάσει του ψηφίσματος, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ η σημαία του δήμου θα κυματίζει μεσίστια έως και σήμερα, ημέρα της ταφής. Το «παρών» στην τελετή, προκειμένου να καταθέσουν στεφάνι, αναμένεται να δώσουν ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ακόμα ο Δήμος, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του Δημήτρη Κόκοτα, προχώρησε σε δύο σημαντικές κινήσεις: η αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Ωδείου στο Μέγαρο «Μήτρος Σουλιμιώτης» θα πάρει το όνομά του, ενώ θεσπίζεται ετήσια υποτροφία στο Ωδείο που θα φέρει το όνομα «Δημήτρης Κόκοτας».

Τέλος, σε ένδειξη πένθους, όλες οι προγραμματισμένες πολιτιστικές εκδηλώσεις του Σεπτεμβρίου αναβάλλονται και αναμένεται να πραγματοποιηθούν μετά το πέρας του σαρανταήμερου μνημόσυνου.