Δημήτρης Λιγνάδης: Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη για τις τρεις υποθέσεις βιασμών

Αναβλήθηκε για τις 2 Ιουλίου η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, o οποίος κατηγορείται εκ νέου για υποθέσεις τριών βιασμών, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του σκηνοθέτη για τον διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που θα εξέταζε τους τρεις καταγγέλλοντες της υπόθεσης.

Το αίτημα κατατέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με την πλευρά του κατηγορουμένου να ζητά τη συνδρομή ειδικού επιστήμονα προκειμένου να αξιολογηθούν η αντιληπτική ικανότητα των παθόντων, η αξιοπιστία των καταθέσεών τους και η ψυχική τους κατάσταση, καθώς και να παρασχεθεί υποστήριξη κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το αίτημα κατατέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με την πλευρά του κατηγορουμένου να ζητά τη συνδρομή ειδικού επιστήμονα προκειμένου να αξιολογηθούν η αντιληπτική ικανότητα των παθόντων, η αξιοπιστία των καταθέσεών τους και η ψυχική τους κατάσταση, καθώς και να παρασχεθεί υποστήριξη κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.