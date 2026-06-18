Μενού

Δημήτρης Λιγνάδης: Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη για τις τρεις υποθέσεις βιασμών

Διεκόπη για τις 2 Ιουλίου η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη. Απορρίφθηκε το αίτημα της υπεράσπισης για διορισμό πραγματογνώμονα ψυχιάτρου.

Reader symbol
Newsroom
Δημήτρης Λιγνάδης
Ο Δημήτρης Λιγνάδης στο Εφετείο | EUROKINISSI
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Αναβλήθηκε για τις 2 Ιουλίου η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη, o οποίος κατηγορείται εκ νέου για υποθέσεις τριών βιασμών, καθώς το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών απέρριψε το αίτημα της υπεράσπισης του σκηνοθέτη για τον διορισμό πραγματογνώμονα ψυχολόγου ή ψυχιάτρου που θα εξέταζε τους τρεις καταγγέλλοντες της υπόθεσης.

Το αίτημα κατατέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με την πλευρά του κατηγορουμένου να ζητά τη συνδρομή ειδικού επιστήμονα προκειμένου να αξιολογηθούν η αντιληπτική ικανότητα των παθόντων, η αξιοπιστία των καταθέσεών τους και η ψυχική τους κατάσταση, καθώς και να παρασχεθεί υποστήριξη κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.

Σύμφωνα με το dikastiko.gr, το αίτημα κατατέθηκε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, με την πλευρά του κατηγορουμένου να ζητά τη συνδρομή ειδικού επιστήμονα προκειμένου να αξιολογηθούν η αντιληπτική ικανότητα των παθόντων, η αξιοπιστία των καταθέσεών τους και η ψυχική τους κατάσταση, καθώς και να παρασχεθεί υποστήριξη κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ