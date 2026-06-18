Στο Εφετείο μετέβη το πρωί της Πέμπτης (18/6) ο Δημήτρης Λιγνάδης, καθώς δικάζεται εκ νέου για τρεις υποθέσεις βιασμού.

Ο σκηνοθέτης έφτασε λίγο μετά τις 08:00, στη Λουκάρεως, όπως δείχνουν και τα πλάνα του Orange Press Agency.

Υπενθυμίζεται ότι, πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 12 χρόνια κάθειρξη με αναστολή για δύο βιασμούς, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με την πιθανότητα αυστηρότερης ποινικής μεταχείρισης.

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​Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση κατά της αρχικής απόφασης, με αποτέλεσμα ο κατηγορούμενος να δικάζεται εκ νέου για τρεις βιασμούς ανήλικων αγοριών, οι οποίοι αφορούν περιστατικά στην Επίδαυρο και το Μεταξουργείο.

​Σήμερα, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο αναμένεται να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό ειδικού ψυχολόγου ή ψυχιάτρου ως πραγματογνώμονα, με σκοπό να αξιολογηθεί η ψυχική κατάσταση και η αντιληπτική ικανότητα των καταγγελλόντων.