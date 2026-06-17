Δημήτρης Λιγνάδης: Δικάζεται και σε δεύτερο βαθμό για τρεις καταγγελίες βιασμού ανηλίκων

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την εισαγγελική έφεση όσον αφορά στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη, με αποτέλεσμα να παραπέμπεται σε δίκη για τις τρεις καταγγελίες για βιασμό ανηλίκων και σε δεύτερο βαθμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του dikastiko.gr, το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για αύριο, Πέμπτη (18/06) προκειμένου να αποφανθεί επί του αιτήματος της υπεράσπισης για τον διορισμό ειδικού συμβούλου, ψυχολόγου ή ψυχιάτρου, ως πραγματογνώμονα.

Από πλευράς υπεράσπισης, υπήρξε αίτημα εξέτασης ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την ψυχική κατάσταση και την αντιληπτική ικανότητα των καταγγελλόντων.

Η εισαγγελέας της έδρας τάχθηκε υπέρ του αιτήματος, προτείνοντας ωστόσο την αναβολή της δίκης ώστε να δοθεί χρόνος στον πραγματογνώμονα να προετοιμάσει τους μάρτυρες και να παρίσταται κατά την εξέτασή τους στο ακροατήριο.

Τέλος, στο δικαστήριο κατατέθηκε αίτημα για κοινωνική έρευνα στα φερόμενα θύματα του Δημήτρη Λιγνάδη από το αρμόδιο τμήμα επιμελητών κοινωνικής αρωγής.