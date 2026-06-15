Υπόθεση Λιγνάδη: Ο Αλί, ο πρώτος μάρτυρας της δίκης, ζητά να ακουστεί ξανά

Λίγες ημέρες πριν το Εφετείο λάβει απόφαση για το αν θα καλέσει τον πρώτο μάρτυρα που κατέθεσε για την υπόθεση Λιγνάδη, τον Αλί, να καταθέσει εκ νέου, ο 30χρονος πλέον άνδρας μιλά στο 20/20 Magazine.

Δεν καταθέτει νέα στοιχεία αλλά επαναφέρει όσα είχε μοιραστεί για την ιστορία του και αμφισβητεί ευθέως την πρωτόδικη κρίση που απάλλαξε τον Δημήτρη Λιγνάδη από υπόθεση που τον αφορά άμεσα, λόγω αμφιβολιών.

Ζητά να ακουστεί ξανά αλλά και να του δοθεί η ευκαιρία να καταθέσει πάλι στην επόμενη συνεδρίαση της δίκης, μετά από μια πρωτόδικη διαδικασία όπου, όπως περιγράφει, πέρασε μέσα από φόβο, δημόσιο διασυρμό, ομοφοβική στοχοποίηση και victim blaming.

Το χρονικό της υπόθεσης

O Δημήτρης Λιγνάδης, στη δίκη του 2022 είχε αθωωθεί ομόφωνα για τον βιασμό ενός ενηλίκου το 2018, ο οποίος δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο αλλά και κατά πλειοψηφία για τον βιασμό του 16χρονου τότε Αλί το 2011.

Αντίθετα κρίθηκε ένοχος για τους βιασμούς δύο 17χρονων το 2015 και καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 12 ετών, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή μέχρι την εκδίκαση, σε δεύτερο βαθμό, στο Εφετείο.

Ωστόσο, λίγες ημέρες μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου, η εισαγγελία Εφετών άσκησε έφεση, κρίνοντας πως θα πρέπει να δικαστεί ξανά ο Δημήτρης Λιγνάδης και για την υπόθεση βιασμού του 16χρονου Αλί το 2011.

Πρώτος μάρτυρας που κατέθεσε στη δίκη της 4ης Μαρτίου του 2022 ήταν ο Αλί, αιγυπτιακής καταγωγής, που σύμφωνα με τα όσα έχει υποστηρίξει, όταν ήταν σε ηλικία 15 ετών ο κατηγορούμενος τον προσέγγισε εκμεταλλευόμενος το ενδιαφέρον του για το θέατρο και λίγο καιρό μετά τη γνωριμία τους τον έπεισε να βρεθούν στο διαμέρισμά του, όπου -όπως ισχυρίζεται ο ίδιος- τον βίασε.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της συνεδρίασης, η εξέταση του μάρτυρα διήρκεσε αρκετές ώρες. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αλί, ο συνήγορος του κατηγορουμένου, Αλέξης Κούγιας, προσπάθησε να απαξιώσει την εικόνα του και την αξιοπιστία του στο δικαστήριο, παρουσιάζοντας πρόσφατες φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει ο μάρτυρας στους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Ο Αλέξης Κούγιας, δείχνοντάς τες μέσα στο δικαστήριο, μίλησε για το σώμα του, τα ταξίδια και την καθημερινότητά του σε διάφορες χώρες, υπερασπιζόμενος τον σκηνοθέτη και πελάτη του, Δημήτρη Λιγνάδη.