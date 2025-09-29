Στο τροχαίο που προκάλεσε ο Βασίλης Μπισμπίκης στη Φιλοθέη αναφέρθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία τόνισε ότι δεν υπήρξε κλήση στην Τροχαία από τον ηθοποιό.

Πιο αναλυτικά, η κ. Δημογλίδου, μιλώντας στην εκπομπή «Power Talk» του ΣΚΑΪ αποκάλυψε ότι «αναζητήσαμε αν υπήρχε κλήση στο 100 μετά το τροχαίο του Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά δεν υπήρχε».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ επισήμανε ωστόσο ότι διερευνάται αν κάποια συνεργάτιδα του γνωστού ηθοποιού είχε επικοινωνήσει με τις αρχές, τι στοιχεία δόθηκαν και τι καταγραφή έγινε από τον αστυνομικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βασίλης Μπισμπίκης αφέθηκε ελεύθερος και πήρε αναβολή για τις 8 Οκτωβρίου.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού σε υποχρεώσεις άρθρου 47 ΚΟΚ (εγκατάλειψη οχημάτων) από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Μιλώντας στο Mega και στο Live News για το τροχαίο στη Φιλοθέη, ανέφερε: «Δεν εγκατέλειψα το σημείο. Συνεργάτιδά μου κάλεσε το τμήμα Φιλοθέης γύω στις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου και μετά το συμβάν και εγώ ο ίδιος κάλεσα στην ασφαλιστική μου για να ενημερώσω».

«Έκανα τα νόμιμα όπως ορίζει ο νόμος εντός 24ώρου, ενημέρωσα. Δεν είχα πιει . Πήρα τη στροφή και μου έφυγε το αυτοκίνητο. Είδα, όμως, ότι δεν υπήρξε κάποιος τραυματίας. Λυπάμαι για την αναστάτωση» κατέληξε ο πασίγνωστος ηθοποιός.