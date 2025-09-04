Απολογούνται σήμερα οι πρώτοι κατηγορούμενοι για συμμετοχή στη μεγάλη εγκληματική οργάνωση που δρούσε στην Κρήτη, με τη Δικαιοσύνη να αποφασίζει για την προφυλάκισή τους.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, η εκπρόσωπος Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σημείωσε ότι αύριο θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι, ενώ στο μικροσκόπιο της εισαγγελίας βρίσκεται και δεύτερη δικογραφία που περιλαμβάνει σοβαρότερα αδικήματα, όπως εκβιασμούς, σωματικές βλάβες και απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Υπήρχαν ήδη στοιχεία, οπότε 16 άτομα βρίσκονται ήδη στη φυλακή για τα αδικήματα που έχουν διαπράξει και εντάσσονται στην εγκληματική οργάνωση.

Μαφία στην Κρήτη: Ο ρόλος του «Μπίγκαλη» και η δεύτερη δικογραφία - Ξεκινούν οι απολογίες

Τον ρόλο του εκάστοτε μέλους της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικές Αρχές, ταυτοποιώντας ως επιχειρησιακό μέλος του κυκλώματος τον επονομαζόμενο ως «Μπίγκαλη».

Σε ό,τι αφορά τα δύο αδέρφια, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν εμπλέκονται στη διακίνηση ναρκωτικών, αλλά κατηγορούνται για τη βοήθεια που πρόσφεραν σε μέλη της οργάνωσης, που συμπεριλαμβάνονται στη πρώτη δικογραφία.

Αντίστοιχα, ο «Μπίγκαλης» φέρεται να χρησιμοποιούσε ως βιτρίνα ένα πάρκινγκ στο κέντρο των Χανίων κοντά σε πιάτσα χρηστών ναρκωτικών, για να διακινεί ηρωίνη, κοκαΐνη και κάνναβη, και για ξέπλυμα των εσόδων μέσω POS. Στις συνομιλίες που έχουν καταγραφεί μιλάει απροκάλυπτα για το παράνομο εμπόριο:

Διάλογος 1

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Τι κονομάω ρε; Άδειο είναι το πάρκινγκ…άμα δε πουλούσα και ναρκωτικά θα ‘μουνα στον άσσο.

«Άγνωστος 900»: Φτιάξε μου, ένα πενηντά…εεε εδά θα έρθω να κουρευτώ

Ιδιοκτήτης πάρκινγκ: Μαύρο, κόκα, LSD, τι θες;;; Κάτσε, κάτσε δεν είναι εδά θα έρθω να το πάρω…πρώτα απ’ όλα είχαμε πει ότι δεν κάνει να σου δώσω.

«Άγνωστος 900»: Τόσες φορές μου χεις δώσει ρε μ….

Όπως αποκαλύπτεται στην ογκωδέστατη δικογραφία, μέλη της συμμορίας δεν δίσταζαν να κάνουν δοσοληψίες ακόμα και σε σχολεία.

Διάλογος 2

«Β. 411617»: Χανιά είσαι;

«Ψ. Θ.»: Όχι στο χωριό είμαι. Τώρα θα πάει η Ά… να πάρει το παιδί, θες να δώσω τα πράματα να πας από το σχολείο να στα δώσει; Στα Καμισιανά.