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Δημογραφικό: Αδειάζουν οι τάξεις από μαθητές, καταργούνται σχολικές μονάδες στην περιφέρεια

Στις 11 Σεπτεμβρίου 2026 θα περάσουν το κατώφλι της Α' Δημοτικού 69.895 μαθητές και μαθήτριες, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας. 

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Δημοτικό σχολείο | Eurokinissi/ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Κατά την περσινή σχολική χρονιά τα «πρωτάκια» ήταν 71.181. Αντίστοιχα στις 11 Σεπτεμβρίου 2031, οι μαθητές που θα ξεκινήσουν τη σχολική τους πορεία θα είναι μόλις 65.594, όσες και οι γεννήσεις του 2025.

Άλλωστε στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αντικατοπτρίζει σχεδόν με ακρίβεια τις γεννήσεις της αντίστοιχης χρονιάς έξι χρόνια νωρίτερα.

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