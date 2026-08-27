Δημογραφικό: Αδειάζουν οι τάξεις από μαθητές, καταργούνται σχολικές μονάδες στην περιφέρεια

Κατά την περσινή σχολική χρονιά τα «πρωτάκια» ήταν 71.181. Αντίστοιχα στις 11 Σεπτεμβρίου 2031, οι μαθητές που θα ξεκινήσουν τη σχολική τους πορεία θα είναι μόλις 65.594, όσες και οι γεννήσεις του 2025.
Άλλωστε στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς, ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, αντικατοπτρίζει σχεδόν με ακρίβεια τις γεννήσεις της αντίστοιχης χρονιάς έξι χρόνια νωρίτερα.
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