Σε τεράστιο πρόβλημα «αναδεικνύεται» το δημογραφικό στην Ελλάδα, καθώς όπως προκύπτει από επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι μαθητές μειώνονται την ώρα που τα σχολεία κλείνουν, ή αναστέλλεται η λειτουργία τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με το Open, περίπου 700 σχολεία έχουν κλείσει ή έχει ανασταλεί η λειτουργία τους λόγω του δημογραφικού, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να παρατηρούνται στην παραμεθόριο και, μεταξύ άλλων, στο Δελβινάκι.

Ειδικότερα, στο Δελβινάκι, από το 2018, υπήρξε μείωση 18,5% στους μαθητές, με αποτέλεσμα το Γυμνάσιο της περιοχής να μην ανοίγει και τους μαθητές να αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλες περιοχές.

Δημογραφικό: Τα στοιχεία από το Δελβινάκι

Ο Γιώργος Τσώνης, πρόεδρος κοινότητας Δελβινακίου ανέφερε σχετικά με τη μείωση 18,5% στους μαθητές: «Φέτος, σ' εμάς μπήκε σε αναστολή το Γυμνάσιο Δελβινακίου. Υπάρχει ο παιδικός σταθμός που φέτος θα έχει τέσσερα παιδιά, το νηπιαγωγείο που θα έχει έξι, το δημοτικό με 12 και το Γυμνάσιο μπαίνει σε αναστολή από φέτος. Το Γυμνάσιο ανατροφοδοτούνταν από την Κιβωτό, τα παιδιά του οποίου βρίσκονταν στο διπλανό χωριό».

«Τα παιδιά που έρχονται από το Δημοτικό, είναι 12. Δυστυχώς, για εμάς τα τελευταία δύο χρόνια, κανένα παιδί από το Δημοτικό δεν πήγε Γυμνάσιο, ήταν κάτω από την Δ' Δημοτικού. Οφείλω να πω πως το Γυμνάσιο έχει λειτουργήσει με 8 και 9 παιδιά, αλλά πλέον δεν υπάρχουν. Φέτος υπάρχουν μόνο δύο παιδιά, τα οποία θα μετακινηθούν με λεωφορείο σε άλλη περιοχή κοντά 20 χιλιόμετρα» πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας διευκρίνισε: «Τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα. Την τελευταία δεκαετία, από το 2013 συγκριτικά με το 2023, έχουμε μία μείωση κατά 20.000 μαθητές. Δηλαδή το 2013 είχαμε 94.000 γεννήσεις, ενώ το 2021 περίπου 71.000 γεννήσεις. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο, δεν προέκυψε ξαφνικά.

Πίσω από το πρόβλημα βρίσκονται πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αιτίες. Με τους μισθούς να είναι στα τάρταρα, με τα 13ώρη εργασία να νομοθετείται, βλέπουμε ότι μπαίνουν μία σειρά από εμπόδια στο να φτιάξει ένα ζευγάρι τη ζωή του».