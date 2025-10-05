Δημογραφικό: Μειώθηκαν 10% οι γεννήσεις στην Ελλάδα την τελευταία διετία - Σε ποιες περιοχές σημειώθηκε baby boom

Μείωση 10% σημείωσε ο ρυθμός των γεννήσεων στην Ελλάδα, επιβεβαιώνοντας τις ολοένα και πιο ανησυχητικές διαστάσεις που λαμβάνει το δημογραφικό πρόβλημα. Κάθε χρόνο «σβήνει» και μια μεγάλη ελληνική πόλη από τον χάρτη.

Το ισοζύγιο γεννήσεων – θανάτων παραμένει αρνητικό από τότε που ξέσπασε η οικονομική κρίση, ενώ την τελευταία πενταετία καταγράφεται το μεγαλύτερο άνοιγμα της «ψαλίδας».

