Δημογραφικό: Μειώθηκαν κατά 14% οι μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά μέσα σε μία 10ετία

Καλύτερη είναι η εικόνα στα νηπιαγωγεία, τα οποία «τροφοδοτούνται» με μαθητές λόγω της καθιέρωσης της δίχρονης προσχολικής αγωγής.

Στιγμιότυπο από σχολείο
Μαθήτριες μαζί με τη μητέρα τους σε σχολείο | Intime
Κατά 78.111 μειώθηκε ο μαθητικός πληθυσμός στα δημοτικά σχολεία την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δεκάδων σχολικών μονάδων σε ορεινές ή μικρές νησιωτικές περιοχές, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Το δημογραφικό πρόβλημα «χτυπάει» πρώτα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκεί όπου ανήκουν και τα περισσότερα σχολεία που τίθενται σε αναστολή, καθώς δεν συγκεντρώνουν το μίνιμουμ των μαθητών (15 άτομα) που απαιτούνται για να μείνει ανοικτό.

