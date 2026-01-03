Δημογραφικό: Μειώθηκαν κατά 14% οι μαθητές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά μέσα σε μία 10ετία

Κατά 78.111 μειώθηκε ο μαθητικός πληθυσμός στα δημοτικά σχολεία την τελευταία δεκαετία, με αποτέλεσμα το κλείσιμο δεκάδων σχολικών μονάδων σε ορεινές ή μικρές νησιωτικές περιοχές, αλλά και σε μεγάλα αστικά κέντρα.
Το δημογραφικό πρόβλημα «χτυπάει» πρώτα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εκεί όπου ανήκουν και τα περισσότερα σχολεία που τίθενται σε αναστολή, καθώς δεν συγκεντρώνουν το μίνιμουμ των μαθητών (15 άτομα) που απαιτούνται για να μείνει ανοικτό.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Χάρρυ Κλυνν: Ο άνθρωπος που «πόνεσε» τον Γιάννη Σμαραγδή με δύο στιχάκια
- Τρελή πορεία ΙΧ στην Κηφισιά: Οδηγός χτύπησε δέντρο και επτά παρκαρισμένα οχήματα
- Η πρεμιέρα της Μεγάλης Χίμαιρας: Πόσο ανταποκρίνεται τελικά στις υψηλές προσδοκίες;
- Σμαραγδής για Καποδίστρια: «Νιώθω πόνο, υπάρχει σχέδιο πίσω από τις αρνητικές κριτικές»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.