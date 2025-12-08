Δημογραφικό: Πόσο επηρεάζει τον δείκτη γεννήσεων η έλευση αλλοδαπών γυναικών στην Ελλάδα

Παρότι ένα τμήμα των αλλοδαπών που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας τη δεκαετία του ’90 εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά το 2010, οι μη έχοντες ελληνική υπηκοότητα το 2024 αποτελούν σήμερα το 7,1% του συνολικού πληθυσμού της.

Ποια είναι όμως η πραγματική συμβολή των αλλοδαπών στο ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων στην Ελλάδα και πόσο επηρεάζει η παρουσία (ή η απουσία) τους το δημογραφικό μας πρόβλημα.

