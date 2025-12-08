Δημογραφικό: Πόσο επηρεάζει τον δείκτη γεννήσεων η έλευση αλλοδαπών γυναικών στην Ελλάδα

Παρότι ένα τμήμα των αλλοδαπών που εγκαταστάθηκαν στη χώρα μας τη δεκαετία του ’90 εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά το 2010, οι μη έχοντες ελληνική υπηκοότητα το 2024 αποτελούν σήμερα το 7,1% του συνολικού πληθυσμού της.
Ποια είναι όμως η πραγματική συμβολή των αλλοδαπών στο ισοζύγιο γεννήσεων - θανάτων στην Ελλάδα και πόσο επηρεάζει η παρουσία (ή η απουσία) τους το δημογραφικό μας πρόβλημα.
Διαβάστε περισσότερα στο insider.gr
- Σοκ στο Ίλιον: Απόπειρα βιασμού 17χρονης από τον πεθερό της – Ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ οικογενειών
- Συγκλονίζει η Άννα Κανδαράκη: Αποκάλυψε την μάχη της με τον καρκίνο
- Ο νέος ρόλος έκπληξη του Γιώργου Μαζωνάκη στον ΣΚΑΪ και το... My Style Rocks
- Η αποκάλυψη του Αλέξη Παπαχελά στην «Καθημερινή» για την υγεία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.