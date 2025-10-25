Το Τμήμα AHEPA Marathon Chapter Miltiades, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών δράσεών του, διοργάνωσε στις 23 Οκτωβρίου 2025 στο Μουσείο Μαραθωνίου Δρόμου στον Μαραθώνα, μία υψηλού επιπέδου ομιλία – συζήτηση πάνελ με θέμα:

«Το Δημογραφικό Ζήτημα στην Ελλάδα: Επιπτώσεις και Προοπτικές – Αναζητώντας Λύσεις και Πόρους».

Στην εκδήλωση συμμετείχαν ως ομιλητές οι:

Κος Στέλιος Πέτσας, Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών,

Πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Κος Γιώργος Τανεσκίδης , Πρόεδρος της Optima Bank,

, Πρόεδρος της Optima Bank, Κος Δημήτρης Καμσαρής, Αντιπρόεδρος του Bilston College.

Τη συζήτηση συντόνισε διακεκριμένος οικονομολόγος Γιάννης Ντεγιάννης , εκπροσωπώντας το Τμήμα AHEPA Marathon Chapter Miltiades.

Η σημασία του Δημογραφικού Ζητήματος

Η εκδήλωση ανέδειξε, με τεκμηριωμένο λόγο και ουσιαστικό περιεχόμενο, ένα από τα πλέον καθοριστικά ζητήματα για το μέλλον της Ελλάδας: τη δημογραφική πρόκληση.

Το δημογραφικό δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό μέγεθος ή πληθυσμιακή μεταβολή· είναι ένα πολυεπίπεδο εθνικό ζήτημα που αγγίζει την καρδιά της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ζωής της χώρας.

Η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού έχουν λάβει ανησυχητικές διαστάσεις: σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, κάθε χρόνο η Ελλάδα χάνει πληθυσμιακά το ισοδύναμο μιας μεσαίας πόλης, καθώς οι θάνατοι υπερβαίνουν κατά δεκάδες χιλιάδες τις γεννήσεις. Από το 2010 έως σήμερα, ο πληθυσμός της χώρας έχει μειωθεί κατά περίπου 500.000 άτομα, ενώ οι εκτιμήσεις για το 2050 προβλέπουν πτώση κάτω από τα 9 εκατομμύρια κατοίκους, αν δεν υπάρξουν άμεσες και συντονισμένες πολιτικές αντιμετώπισης.

Πέρα όμως από τους αριθμούς, το δημογραφικό είναι και βαθιά κοινωνικό και πολιτισμικό ζήτημα: συνδέεται με την αλλαγή των αξιών, τη θέση της οικογένειας στη σύγχρονη εποχή, το αυξημένο κόστος ζωής, τις προκλήσεις της εργασίας και την έλλειψη προοπτικής των νέων ζευγαριών.

Η αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό συνεκτικών πολιτικών στους τομείς της παιδείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της στέγασης, της φορολογίας, της ισότητας και της περιφερειακής ανάπτυξης, καθώς και μακροπρόθεσμο εθνικό σχέδιο που θα ενώσει Πολιτεία, οικονομία και κοινωνία γύρω από έναν κοινό σκοπό: τη διατήρηση, ανανέωση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της Ελλάδας.

Ο ρόλος της AHEPA Marathon Chapter Miltiades

Η εκδήλωση αυτή εντάσσεται στον κύκλο δράσεων του Τμήματος AHEPA Marathon Chapter Miltiades, που έχει ως αποστολή την προώθηση της κοινωνικής ευθύνης, του θεσμικού διαλόγου και της πολιτιστικής συνέχειας του Ελληνισμού.

Με πρωτοβουλίες που συνδυάζουν ανθρωπιστικό και πνευματικό χαρακτήρα, το Τμήμα επιδιώκει να συμβάλλει στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου πάνω σε κρίσιμα ζητήματα εθνικής σημασίας, όπως το δημογραφικό, με στόχο τη συνειδητοποίηση, τη συνεργασία και τη διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής και κοινωνικής δράσης.

Ευχαριστίες

Το Τμήμα AHEPA Marathon Chapter Miltiades εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες:

στους Πρώην Κυβερνήτες Ευρώπης της AHEPA κ.κ. Κώστα Βαρσάμη και Βασίλη Πετκίδη,

στην τ. Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Βίκυ Καβαλάρη,

στους Αντιδημάρχους Μαραθώνα κ.κ. Βαγγέλη Κυπαρίσση, Ευάγγελο Σωτηρίου, Κωνσταντίνο Λάσκο, Κωνσταντίνο Μεταξωτό και Δημήτρη Κουλουμπή,

στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστα Τσίρκα

στους εκπροσώπους του AHEPA District 25 Hellas κ.κ. Δημήτρη Χριστόπουλο - Αντιπροέδρου Κοινωνικής Υπευθυνότητας και Κυριάκο Σπανόπουλο - Αντιπρόεδρου Φιλανθρωπίας

στην Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Μαραθώνα κ Σοφία Μέξη

καθώς και στον Πρόεδρο του Τμήματος HJ-10 "PERICLES" της AHEPA, κ. Πέτρο Τασσιό.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες εκφράζονται και προς τον κ. Νικόλαο Γεωργικόπουλο, Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών, Παροχών και Υποψηφιοτήτων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, για την παρουσία και τη στήριξή του.

Η AHEPA Marathon Chapter Miltiades θα συνεχίσει να αναδεικνύει, μέσα από δράσεις και πρωτοβουλίες, ζητήματα ουσίας που αφορούν το μέλλον της χώρας και των πολιτών της — υπηρετώντας τον Ελληνισμό με όραμα, ήθος και διαχρονικές αξίες.