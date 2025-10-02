Δήμος Αθηναίων: Ενεργοποιήθηκε ο Μηχανισμός Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων

Τον Μηχανισμό Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καιρικών Φαινομένων ενεργοποίησε η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αθηναίων προκειμένου να αντιμετωπίσει κυρίως πλημμυρικά φαινόμενα που σημειωθήκαν στην πρωτεύουσα από την κακοκαιρία.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της πόλης και με βάση τα δεδομένα που έχουν συγκεντρωθεί, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Δήμου, «κινητοποιούμε μηχανισμό αντιμετώπισης έκτακτων καιρικών φαινομένων σε περιοχές αυξημένου κινδύνου πλημμύρας».

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν τέσσερα ειδικά οχήματα που έχουν διασκευαστεί ειδικά για την Πολιτική Προστασία και φέρουν τα ανάλογα μηχανήματα απόφραξης και απάντλησης υδάτων.

Ενεργοποιήθηκε το μητρώο εργοληπτών με τέσσερα συνεργεία με δύο αντλητικά συγκροτήματα το καθένα. Στη συμβολή των οδών Αίμωνος & Αντιγόνης, που πλημμυρίζει πολύ συχνά, υπήρχε για υποστήριξη και JCB μαζί με φορτηγό.

Επίσης τα συνεργεία της Διεύθυνσης Καθαριότητας - Ανακύκλωσης όσο και του εργολήπτη μετέβησαν σε σημεία όπου αυτό κρίθηκε απαραίτητο προκειμένου για επίβλεψη και απάντληση υδάτων.

Πάνω από 80 κλήσεις δέχτηκε η Πυροσβεστική

Παράλληλα, δεκάδες κλήσεις δέχτηκε σήμερα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος κατά την εκδήλωση ισχυρών βροχών, καταιγίδων και τοπικών χαλαζοπτώσεων σε περιοχές της χώρας. Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική σήμερα από τις πρώτες πρωινές ώρες έως τις 21.30 το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχτεί:

Στην Αττική: 29 κλήσεις, με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων και 10 κοπές δέντρων.

Στην Αιτωλοακαρνανία: 30 κλήσεις με ενέργειες σε 8 αντλήσεις υδάτων, 4 κοπές δέντρων και 3 αφαιρέσεις αντικειμένων.

Στη Μεσσηνία: 8 κλήσεις με ενέργειες σε 3 αντλήσεις υδάτων

Στην Ήπειρο (Νομοί Πρέβεζας και 'Αρτας): 15 κλήσεις με ενέργειες σε 6 αντλήσεις υδάτων και 5 κοπές δέντρων.