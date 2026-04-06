Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, αλλά και έντονο προβληματισμό της κοινής γνώμης για την εγχώρια πολιτική σκηνή και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO.

Η έρευνα, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ALPHA, αποτυπώνει τις πρώτες ισχυρές δημοσκοπικές επιπτώσεις για το κυβερνών κόμμα στον απόηχο των νέων δικογραφιών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απώλειες για ΝΔ, κέρδη για ΠΑΣΟΚ

Η πολιτική πίεση που δέχεται η κυβέρνηση αποτυπώνεται ξεκάθαρα στα ποσοστά της πρόθεσης ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία καταγράφει απώλειες της τάξης του 1,3% συγκριτικά με την προηγούμενη μέτρηση, υποχωρώντας στο 23,8%.

Alco / Alpha

Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να κεφαλαιοποιεί τη δυναμική και τη συσπείρωση που παρήγαγε το πρόσφατο Συνέδριό του, καταγράφοντας άνοδο 1,2% και εδραιώνοντας τη θέση του στη δεύτερη θέση με ποσοστό 12%.

Διαβάστε ακόμα: ΟΠΕΚΕΠΕ: Πόσο γρήγορα θα «τρέξουν» οι διαδικασίες για τους 11 - Θα υπάρξουν προφυλακίσεις;

Η συνολική εικόνα των υπολοίπων κομμάτων διαμορφώνεται ως εξής:

Ελληνική Λύση: 8,6% (σταθερά στην τρίτη θέση)

ΚΚΕ: 6,8%

Πλεύση Ελευθερίας: 6,3% (καταγράφοντας πτώση περίπου μίας μονάδας)

ΣΥΡΙΖΑ: 4,6%

Αξιοσημείωτο παραμένει το γεγονός ότι η δεξαμενή των αναποφάσιστων ψηφοφόρων διατηρείται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας το 18,6%.

Κρίση αξιοπιστίας: Κυριαρχούν οι λέξεις «συγκάλυψη» και «αναποτελεσματικότητα»

Το μεγαλύτερο «καμπανάκι» για το Μέγαρο Μαξίμου έρχεται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της έρευνας, τα οποία δείχνουν ένα βαθύ ρήγμα εμπιστοσύνης με τους πολίτες.

Στο ερώτημα για το ποια λέξη χαρακτηρίζει καλύτερα την κυβέρνηση, το συντριπτικό 73% απαντά «συγκάλυψη», ενώ μόλις το 11% κάνει λόγο για «διαφάνεια». Παράλληλα, το 66% των πολιτών κρίνει την κυβέρνηση ως «αναποτελεσματική».

Alco / Alpha

Ο βαθμός ικανοποίησης από το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα: το 52% δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο, το 28% «λίγο» και μόλις το 19% δηλώνει «πολύ/αρκετά» ικανοποιημένο.

Επιπλέον, το 52% συνδέει την κυβέρνηση με τη λέξη «αστάθεια», αν και ένα αξιοσημείωτο 34% (ποσοστό υψηλότερο από την πρόθεση ψήφου της ΝΔ) της πιστώνει τον χαρακτηρισμό της «σταθερότητας».

Η επιρροή της Μαρίας Καρυστιανού και η οργή για τα Τέμπη

Η δημοσκόπηση μέτρησε για πρώτη φορά τη δυναμική του νέου πολιτικού φορέα που ανακοίνωσε πρόσφατα η Μαρία Καρυστιανού. Τα ευρήματα δείχνουν ότι ένα αθροιστικό ποσοστό της τάξης του 15% βλέπει θετικά μια τέτοια προοπτική.

Alco / Alpha

Ειδικότερα, στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίσουν το εν λόγω κόμμα, το 15% απαντά «λίγο», ενώ το 59% είναι κατηγορηματικό απαντώντας «καθόλου».

Διαβάστε ακόμα: Πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη το ασυμβίβαστο υπουργού - βουλευτή: Σενάριο για μείωση των βουλευτών

Όσον αφορά την έναρξη της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, τα όσα εκτυλίχθηκαν την πρώτη ημέρα προκάλεσαν έντονη δυσαρέσκεια: Το 37% κάνει λόγο για «κακές εντυπώσεις», το 30% τις χαρακτηρίζει «άθλιες» και ένα 15% «μέτριες».

Γεωπολιτική αγωνία

Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή έχει θορυβήσει τους Έλληνες πολίτες. Περισσότεροι από 9 στους 10 εκφράζουν φόβους για τον οικονομικό αντίκτυπο του πολέμου στο Ιράν και τις αυξήσεις στις τιμές (το 61% ανησυχεί «πολύ» και το 33% «αρκετά»).

Alco / Alpha

Την ίδια στιγμή, οι αποφάσεις για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος και τη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού τυγχάνουν ευρείας αποδοχής:

Το 68% κρίνει θετικά την απόφαση για την αποστολή δύο φρεγατών και αεροσκαφών F-16 στην Κύπρο (22% αρνητικά).

Alco / Alpha

Το 64% επικροτεί τη μεταφορά συστοιχιών Patriot στην Κάρπαθο και, συνολικά, την ετοιμότητα αντίδρασης των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων (17% εκφράζει αρνητική γνώμη).