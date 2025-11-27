Δημοσκόπηση GPO: Πάνω από το 70% των πολιτών θέλει άλλη κυβέρνηση

Πάνω από το 70% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά το έργο στης κυβέρνησης, ενώ το 70,8% δήλωσε ότι θέλει να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές, σύμφωνα με τα πορίσματα της νέας δημοσκόπησης που ήρθε στο φως σήμερα για λογαριασμό του τηλεοπτικού σταθμού του STAR.
Συγκεκριμένα, Το 70,6% των ερωτηθέντων κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά το έργο της κυβέρνησης.
Το 65,3% κρίνει αρνητικά και μάλλον αρνητικά τις πολιτικές της κυβέρνησης για τη βελτίωση των υποδομών Υγείας.
H Νέα Δημοκρατία, εξακολλουθεί να «έχει το προβάδισμα» καθώς στην πρόθεση ψήφου συγκεντρώνει 25,2% .
Ακολουθούν, Ελληνική Λύση με 10,4%, το ΚΚΕ με 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,8%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 4,1%, και η Φωνή Λογικής με 3%, ενώ τα υπόλοιπα μικρότερα κόμματα συγκεντρώνουν ποσοστό κα΄τω του 3%.
«Το 70,8% δηλώνει ότι θέλει να εκλεγεί μια άλλη κυβέρνηση»
Μετά τις επόμενες εθνικές εκλογές, όποτε κι αν γίνουν, το 27,2% δηλώνει ότι θα ήθελε να είναι κυβέρνηση η ΝΔ και πρωθυπουργός ο Κ. Μητσοτάκης ενώ το 70,8% δηλωνει ότι θα ήθελε να εκλεγεί κάποια άλλη κυβέρνηση.
Δημοσκόπηση GPO: Η ακρίβεια το μεγαλύτερο πρόβλημα των Ελλήνων
Αναφορικά με το ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, οι ερωτηθέντες απάντησαν την ακρίβεια και τα χαμηλά εισοδήματα με 62,8%.
Ακολουθούν : η διαφθορά 15,9%, η Υγεία 5,1%, το Μεταναστευτικό 3,7%, τα εθνικά θέματα 3,6%, η ανάπτυξη της οικονομίας 3,4% η Παιδεία 2,1% και η ασφάλεια 1,9%.
Η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να έχει δυσαρεστήσει επίσης σε μεγάλο9 βαθμό τους Έλληνες. Λόγω του σκανδάλου, το 66,4% δηλώνει ότι έχει μειωθεί η εμπιστοσύνη του στην κυβέρνηση.
Κατά πόσο οι Έλληνες θα στηρίξουν ένα κόμμα υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα
Σε περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας ιδρύσει νέο κόμμα, το 11,8% δηλώνει ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσει και το 10% αρκετά πιθανό. Λίγο πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα Τσίπρα δηλώνει το 12% και καθόλου πιθανό το 65,1%.
- Συνελήφθη γιος γνωστού πολιτικού μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία - Βίντεο ντοκουμέντο
- Μαρίνα Ντογκάνη: Η 21χρονη καλλονή που εντυπωσίασε σε καλλιστεία στην Κίνα
- Κωνσταντοπούλου - Παπαχλιμίντζος: Ένταση διαρκείας στον αέρα της ΕΡΤ - «Γιατί με ειρωνεύεστε; Λέτε ψέματα»
- Τέλης Μυστακίδης: Σε ποια θέση βρίσκεται στη λίστα Forbes - Η περιουσία του
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.