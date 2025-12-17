Δημοσκόπηση Opinion Poll: Οι πολίτες δεν πιστεύουν πως θα φτάσει μέχρι τέλους η έρευνα για ΟΠΕΚΕΠΕ

Η νέα δημοσκόπηση του Opinion Poll και του Action24 καταγράφει ως πιο σημαντικό γεγονός του 2025 το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης για τα πιο σημαντικά γεγονότα του 2025, πρώτο αναδεικνύεται το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με ποσοστό 22,3%, γεγονός που φαίνεται να συγκλόνισε την κοινή γνώμη και να άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια συζήτηση.

Ακολουθεί η συνέχιση των πολέμων με 18,3%, που υπενθυμίζει τη διαρκή ανησυχία για την παγκόσμια αστάθεια, ενώ τα συλλαλητήρια για τα Τέμπη (12,3%) και η συμφωνία ειρήνης στη Γάζα (12,2%) καταγράφονται επίσης ως καθοριστικές στιγμές, με διαφορετική βαρύτητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Πιο χαμηλά στην κλίμακα βρίσκονται οι ενεργειακές συμφωνίες Ελλάδας–ΗΠΑ (5%) και η εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup (3,9%), που αν και σημαντικές, δεν φαίνεται να απασχόλησαν τόσο έντονα την κοινωνία.

Συνολικά, η έρευνα δείχνει πως οι πολίτες αξιολογούν ως πιο κρίσιμα τα γεγονότα που συνδέονται με σκάνδαλα και κρίσεις, σε σύγκριση με τις θεσμικές ή διπλωματικές εξελίξεις.

Οι αγρότες στο επίκεντρο

Η πρώτη ερώτηση της δημοσκόπησης αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών:

47,5% θεωρούν ότι έχουν δίκαια αιτήματα και μπορούν να επιλέγουν τον τρόπο διαμαρτυρίας.

40,7% πιστεύουν ότι έχουν δίκιο, αλλά διαφωνούν με το κλείσιμο των δρόμων.

8,2% εκτιμούν ότι τα αιτήματα έχουν ήδη ικανοποιηθεί και οι αποκλεισμοί είναι αδικαιολόγητοι.

Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η κοινωνία αναγνωρίζει σε μεγάλο βαθμό τη νομιμότητα των αιτημάτων, αλλά παραμένει διχασμένη ως προς τις μορφές πίεσης.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και κυβερνητική αξιοπιστία

Η δεύτερη ερώτηση εστιάζει στη στάση της κυβέρνησης απέναντι στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ:

73,3% πιστεύουν ότι η κυβέρνηση δεν είναι αποφασισμένη να φτάσει μέχρι τέλους.

23,6% εκφράζουν εμπιστοσύνη ότι θα υπάρξει πλήρης διαλεύκανση.

3,1% δηλώνουν «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».

Η εικόνα αυτή καταδεικνύει έντονη δυσπιστία των πολιτών απέναντι στην κυβερνητική βούληση για διαφάνεια, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική ατζέντα και τις εκλογικές ισορροπίες.