Δημοσκόπηση RealPolls: Η «μάχη» της δεύτερης θέσης και οι ανατροπές του Φεβρουαρίου

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης της RealPolls για το Protagon, που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 7-9 Φεβρουαρίου σε δείγμα 1.715 πολιτών, με τη μάχη για τη δεύτερη θέση να παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 24,5%, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοσή της των τελευταίων επτά μηνών. Στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος φθάνει το 28,9% (από 28,7% τον Ιανουάριο), ποσοστό οριακά υψηλότερο από εκείνο των ευρωεκλογών του Ιουνίου 2024 (28,31%), αλλά χαμηλότερο από τις επιδόσεις της στις εθνικές κάλπες.

Στη δεύτερη θέση επανέρχεται το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, το οποίο ενισχύεται στο 8,7% στην πρόθεση ψήφου (από 7,8%) και στο 12,7% στην εκτίμηση αποτελέσματος (από 10,3%), αφήνοντας τρίτη την Πλεύση Ελευθερίας. Το κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου υποχωρεί στο 8,4% στην πρόθεση (από 9,2%) και στο 11,9% στην εκτίμηση (από 13,6%), χάνοντας τη δυναμική που είχε εμφανίσει τον Ιανουάριο.

Σταθερή εμφανίζεται η Ελληνική Λύση (6,6% πρόθεση, 9,1% εκτίμηση), ενώ το ΚΚΕ καταγράφει άνοδο στο 6,8% και 8,8% αντίστοιχα. Ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, με 3,9% στην πρόθεση ψήφου και 5,3% στην εκτίμηση αποτελέσματος. Αντίθετα, το ΜέΡΑ25 ενισχύεται στο 3,5% και 5,2% αντίστοιχα, ενώ η Φωνή Λογικής διατηρείται στο 3,4% και 4,6%.

Αύξηση παρουσιάζουν οι αναποφάσιστοι, που φθάνουν το 16,3% (από 14,8%), ενώ μειώνεται το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι θα ψηφίσουν «άλλο κόμμα» (9,3% από 12,1%).

H οργή για τα σκάνδαλα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα ευρήματα για τη διαφθορά και τα πολιτικά σκάνδαλα. Στο ερώτημα ποιο σκάνδαλο προκαλεί μεγαλύτερη οργή, το 70,5% απαντά «και τα δύο εξίσου», ενώ το 22,4% εστιάζει στον ΟΠΕΚΕΠΕ και το 4,5% στη ΓΣΕΕ. Παράλληλα, το 40,9% θεωρεί ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ εμπλέκονται εξίσου σε πρακτικές διαφθοράς, το 30,4% αποδίδει κυρίως ευθύνες στη ΝΔ, ενώ πολύ μικρότερα ποσοστά στρέφονται κατά του ΣΥΡΙΖΑ (0,8%) ή του ΠΑΣΟΚ (4,8%). Ένα 21,6% αντιμετωπίζει τη διαφθορά ως θεσμικό και όχι κομματικό φαινόμενο.

Στην ερώτηση «ποιος μπορεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά», το 39,7% απαντά «ένα νέο κόμμα», το 18,8% εμπιστεύεται τη σημερινή κυβέρνηση, το 20,7% κάποιο άλλο υπάρχον κόμμα και μόλις το 5,4% την αξιωματική αντιπολίτευση, στοιχείο που καταδεικνύει ισχυρή δεξαμενή δυσαρέσκειας χωρίς σαφή πολιτική έκφραση.

Ως προς τα κίνητρα ψήφου, το 39,9% δηλώνει ότι θα ψήφιζε με κριτήριο την εμπιστοσύνη σε κόμμα ή αρχηγό, το 35,7% με στόχο την αλλαγή κυβέρνησης, το 9,8% ως ψήφο διαμαρτυρίας και ένα ακόμη 9,8% μόνο εφόσον εμφανιστεί νέο, «εκτός συστήματος» κόμμα.

Τέλος, στη μάχη για τη δεύτερη θέση, στο σύνολο των ερωτηθέντων το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θεωρείται επικρατέστερο με 30,4%. Ακολουθούν το πιθανολογούμενο κόμμα Καρυστιανού (14,9%), η Πλεύση Ελευθερίας (9,8%) και το κόμμα Τσίπρα (9,3%). Ωστόσο, μεταξύ των ψηφοφόρων της ΝΔ, το 60,4% «βλέπει» ως δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, στοιχείο που παραπέμπει σε εικόνα κλασικής δικομματικής αντιπαράθεσης, παρά τον κατακερματισμό στον ευρύτερο αντιπολιτευτικό χώρο.