Το δημοτικό κολυμβητήριο στο Γουδή λειτουργεί ξανά: Πόσο κοστίζει η μηνιαία συνδρομή

Στη διάθεση του κοινού βρίσκεται και πάλι το ανοιχτό κολυμβητήριο στο Γουδή, ένας από τους σημαντικότερους χώρους άθλησης της Αθήνας.

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Αθηναίων και του ΟΠΑΝΔΑ, η ολυμπιακών διαστάσεων δεξαμενή, η οποία λειτουργούσε με ληγμένη άδεια από το 2020, διαθέτει πλέον νέα άδεια λειτουργίας με ισχύ έως το 2030, πιστοποιημένη από τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές.



Ήδη από χθες, 8 Ιανουαρίου, πρώτη μέρα λειτουργίας, το κολυμβητήριο απέκτησε ξανά ζωή και άρχισε να γεμίζει από κολυμβήτριες και κολυμβητές.

«Κολυμπάω από μικρό παιδί, το συστήνω σε όλους»

Η Ηλέκτρα, μια τακτική κολυμβήτρια, μιλώντας για τη σημασία του χώρου, περιέγραψε αναλυτικά την εμπειρία της, συγκρίνοντας τις παροχές με το εξωτερικό και τονίζοντας την ανάγκη σεβασμού των εγκαταστάσεων από τους χρήστες:



«Εγώ κολυμπάω από πολύ μικρό παιδί, κάθε μέρα στη ζωή μου, είτε είμαι στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Είναι απολύτως απαραίτητο, είτε πριν τη δουλειά είτε μετά. Το συστήνω σε όλους. Δηλαδή πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο στον οργανισμό και στο σώμα. Να πούμε ότι αυτό το κολυμβητήριο, με αυτές τις διαστάσεις τις ολυμπιακές που έχει, έχει ένα τρελό κόστος συντήρησης.

Στο εξωτερικό όπου κι αν πας να κολυμπήσεις, θα δεις ότι οι πισίνες είναι είτε σε υπόγεια, είτε 25άρες, είτε πολύ πιο ρηχές. Αυτό αυτομάτως σημαίνει πολύ λιγότερο νερό, μικρότεροι χώροι και πολύ λιγότερο κόστος συντήρησης. Και πολύ πιο ακριβές συνδρομές, μηνιαίες και ημερήσιες, για να μπει κάποιος να κολυμπήσει. Το ότι αυτό το πράγμα υπάρχει σε αυτές τις διαστάσεις και με αυτή την τιμή την ελάχιστη το μήνα για να κολυμπάει, δηλαδή ο Έλληνας πολίτης είναι... πραγματικά είναι απίστευτη παροχή»

«Αν ήταν ιδιωτική πισίνα η μηνιαία συνδρομή θα ήταν τουλάχιστον 100 ευρώ»

Η μοναδική ένσταση της Ηλέκτρας είναι ότι θα ήθελε να διευρυνθεί το ωράριο:

«Το μόνο που εγώ θα διευκόλυνα λίγο περισσότερο, για να το χρησιμοποιεί πιο πολύς κόσμος και να μην υπάρχει συσσώρευση κόσμου συγκεκριμένες ώρες, είναι ότι θα διεύρυνα λίγο το ωράριο, για να μπορεί ο καθημερινά εργαζόμενος να έρχεται και λίγο πριν τη δουλειά του, που αυτό στο εξωτερικό είναι δεδομένο. Πάντως γύρω στο 30άρι δίνουμε για τα 15 μπάνια οι μη δημότες και οι δημότες νομίζω δίνουν ακόμα λιγότερα χρήματα. Αλλά αν το είχε ιδιώτης αυτό το κολυμβητήριο, αποκλείεται να έπεφτε κάτω από το 100άρι η συνδρομή».

Ερωτηθείσα για το την επαναλειτουργία του κολυμβητηρίου λέει ότι ήταν κάτι που «όλοι όσοι κολυμπούσαμε εδώ πέρα χρόνια, το περιμέναμε πώς και πώς να ξανανοίξει. Οπότε περίμεναν όλοι απλά την ανακοίνωση αυτής της ημερομηνίας. Το θέμα είναι όχι απλά να δίνονται χρήματα για να φτιαχτεί και εμείς οι ίδιοι που το χρησιμοποιούμε να το συντηρούμε. Δηλαδή να σέβεται ο κόσμος που χρησιμοποιεί τα αποδυτήρια, να σέβονται τη δουλειά της καθαρίστριας.

Αν όλοι βοηθάνε να διατηρηθεί η ποιότητα του νερού και τα αποδυτήρια σε μια καλή κατάσταση, οι ομάδες που έρχονται να κάνουν προπόνηση να το αφήνουν σε κόσμια κατάσταση όταν φεύγουν από δω. Και εσύ διευκολύνεις το κράτος, το οποίο δίνει κάποια χρήματα να το συντηρήσει».

Για την Ηλέκτρα το κολυμβητήριο ήταν κάτι που το έχουν «ακόμα μεγαλύτερη ανάγκη άτομα με αναπηρίες και ηλικιωμένοι που το χρειάζονται ως μορφή φυσικοθεραπείας, αλλά και ο απλός πολίτης που θέλει απλά να γυμναστεί. Αυτό το πράγμα είναι απολύτως απαραίτητο για την καθημερινότητα του οποιουδήποτε.»

Ζωντήρου: Δόθηκε ζωή στο κολυμβητήριο με ιδίους πόρους

Για την προσπάθεια αδειοδότησης και αναβάθμισης του χώρου με ιδίους πόρους μίλησε στο Orange Press Agency η πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου:



«Είναι μεγάλη η χαρά και ιδιαίτερη η συγκίνηση που με ιδίους πόρους καταφέραμε και δώσαμε σ' αυτόν τον χώρο ζωή. Με ληγμένη άδεια από το 2020, μέσα σε τρεις μήνες περίπου, με ιδίους πόρους, έχουμε αποκτήσει άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής μέχρι το 2030. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασχοληθούμε κι άλλο με το κολυμβητήριο, για να το κάνουμε ακόμα καλύτερο. Γιατί πρέπει να αποδώσουμε το αυτονόητο στους δημότες, έναν χώρο άθλησης, υγείας. Το 2026 ξεκινά με τον καλύτερο τρόπο»



Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού, Τρύφωνας Καββαθάς, σημείωσε:



«Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την αμέριστη συμπαράσταση του Δημάρχου, αλλά και όλων των εργαζομένων και συνεργατών, οι οποίοι εργάστηκαν σκληρά για να μπορέσει να λειτουργήσει το κολυμβητήριο. Και ελπίζουμε ότι θα έχουμε καλύτερες μέρες.»

Χάρης Δούκας: «Ένα δώρο στους πολίτες της Αθήνας»

Με αφορμή την επαναλειτουργία, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, προχώρησε στην ακόλουθη δήλωση:



«Το κολυμβητήριο στο Γουδή επανεντάσσεται στον αθλητικό χάρτη της πόλης. Επιστρέφει ασφαλές, λειτουργικό και προσβάσιμο σε όλους. Με την αρχή του νέου χρόνου, κάνουμε ένα δώρο στους πολίτες της Αθήνας. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και συστηματική δουλειά αποκτούν ξανά πρόσβαση σε έναν κομβικό χώρο άθλησης, με πλήρη τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και των αυστηρότερων υγειονομικών πρωτοκόλλων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε υποδομές, που δεν είναι μόνο λειτουργικές, αλλά αποτελούν πρότυπα ποιότητας, με σταθερό στόχο την έμπρακτη στήριξη του μαζικού αθλητισμού και της αθλητικής παιδείας.»



Από τα 15 ευρώ ξεκινά η μηνιαία συνδρομή



Η είσοδος στο κολυμβητήριο γίνεται από τις οδούς Π. Κανελλοπούλου και Κοκκινοπούλου.



• Ωράριο Λειτουργίας:

◦ Δευτέρα - Παρασκευή: 08:00 - 21:00

◦ Σάββατο και Κυριακή: 09:00 - 18:30

Οι συνδρομές για τους δημότες Αθηναίων ξεκινούν από τα 15 ευρώ (έφηβοι) και τα 25 ευρώ (ενήλικες) ενώ για τους ετεροδημότες από τα 20 ευρώ (έφηβοι) και 30 ευρώ (ενήλικες). Για ημερήσια χρήση προβλέπεται χρέωση 5 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες: 210 7771990