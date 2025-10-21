Η είδηση του θανάτου του Διονύση Σαββόπουλου, έχει προκαλέσει θλίψη σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο της μουσικής.

Η οικογένεια του καλλιτέχνη, μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό του στο Facebook, προχώρησαν σε μια λιτή ανακοίνωση για τον καλλιτέχνη: «Ο πολυαγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας, παππούς και τραγουδοποιός έφυγε απόψε Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025.

Λεπτομέρειες για τον αποχαιρετισμό του θα ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες.

Η σύζυγος του: Άσπα, τα τέκνα: Κορνήλιος, Ρωμανός και Αγγέλλα και τα εγγόνια Διονύσης και Ανδρέας».

Διονύσης Σαββόπουλος: Η μάχη με τον καρκίνο

Ήταν στις αρχές του 2025 όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος είχε μιλήσει στο περιοδικό ΟΚ! για τη μάχη του με τον καρκίνο. Ο ίδιος είχε τότε κάνει γνωστό πως το 2020, είχε απευθυνθεί σε ειδικούς λόγω ενοχλήσεων, όπου του είχαν διαγνώσει όγκο στον πνεύμονα.

Διαβάστε επίσης: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θα Κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί»

Σχετικά με την μάχη που έδωσε, είχε αποκαλύψει πως κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του είχε και ένα δύσκολο – για τον ίδιο – περιστατικό: «Ξυπνώ ένα βράδυ μούσκεμα. Είχα βρέξει εσώρουχα πιτζάμες, σεντόνια, χάλια τα ‘χα κάνει.

Τώρα; Πρέπει να φωνάξω τις νοσοκόμες; Πρέπει να με δουν έτσι; Είμαι ο… ο Σαββόπουλος. Δεν γίνεται. Γίνεται! Τι άλλο να έκανα, χτύπησα το κουδούνι. Κατέφθασε πρώτα η μία, είδε τί έγινε και φώναξε και τις άλλες. Ανέκφραστες και άψογες όλες τους».«Μια και είχα χρόνο στη διάθεσή μου, πήγα να δω τους γιατρούς, γιατί είχα κάτι ενοχλήσεις. Στις εξετάσεις διαπιστώθηκε καρκίνος στον πνεύμονα… σάς το λέω αυτό για προσέχετε, να ‘χετε το νου σας, κι αν – ο μη γένοιτο – σάς συμβεί, μη φοβηθείτε, αντιμετωπίστε το, κι έχει ο Θεός», είχε πει χαρακτηριστικά.