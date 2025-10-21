Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο - «Θα Κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί»

Ο ελληνικός πολιτικός κόσμος αποχαιρετά με συγκίνηση τον Διονύση Σαββόπουλο, τον σπουδαίο τραγουδοποιό που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο καλλιτεχνικό αποτύπωμα.

Ο «Νιόνιος», όπως τον αποκαλούσαν με αγάπη, υπήρξε δημιουργός που σημάδεψε γενιές, ενώ τα τραγούδια του έγιναν καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας, με όλες τις αντιφάσεις, τα πάθη και τις ελπίδες της.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ο πρώην υπουργός σημείωσε πως «έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος που σφράγισε με τη μουσική, τη φωνή, τη σκέψη και την ψυχή του μια ολόκληρη εποχή». Τόνισε ότι ο Σαββόπουλος δεν ήταν απλώς τραγουδοποιός, αλλά «ένας καθρέφτης της Ελλάδας», που μίλησε με ευαισθησία, χιούμορ και στοχασμό για όλους μας.

Έφυγε ένας σπουδαίος άνθρωπος που σφράγισε με την μουσική, τη φωνή, τη σκέψη και τη ψυχή του μια ολόκληρη εποχή.



Ο Διονύσης Σαββόπουλος δεν ήταν απλώς ένας τραγουδοποιός. Ήταν ένας καθρέφτης της Ελλάδας, με όλα τα πάθη, τις ελπίδες και τις αντιφάσεις της. Μέσα από τα τραγούδια…

Η ανάρτηση του Τάκη Θεοδωρικάκου

Ο πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη υπογράμμισε ότι ο Σαββόπουλος «αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ελληνικό πολιτισμό», καθώς με το έργο του «συνέδεσε μουσικά την κοινωνία και την ιστορία της πατρίδας μας».

Ο Διονύσης Σαββόπουλος αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στον ελληνικό πολιτισμό, με τραγούδια που εξέφρασαν γενιές και γενιές.



Με το έργο του συνέδεσε μουσικά την κοινωνία και την ιστορία της πατρίδας μας.



Η απώλειά του είναι μεγάλη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Η ανάρτηση του Κωστή Χατζηδάκη

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έκανε μια ιδιαίτερα προσωπική αναφορά, μιλώντας για τις αναμνήσεις του από τη μουσική του Σαββόπουλου, από τη «Συννεφούλα» μέχρι το «Σου μιλώ και κοκκινίζεις». Τόνισε ότι ο Σαββόπουλος θα μείνει αξέχαστος για το ιδιαίτερο στυλ του, την ικανότητά του να συνδυάζει διαφορετικά μουσικά είδη και τους ευρηματικούς στίχους του. Παράλληλα, τον χαρακτήρισε «ενεργό πολίτη» που με γενναιότητα διατύπωνε τις απόψεις του για σημαντικά πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα.

Θα Κρατήσουν, για πάντα, οι Χοροί του μεγάλου Διονύση Σαββόπουλου, που έφυγε σήμερα, με Φορτηγό - με ή χωρίς Ρεζέρβα - για το τελευταίο του μεγάλο ταξίδι. Πριν από καμιά εικοσαριά μέρες, είχαμε πει με την Άσπα, τη σύζυγό του, να βρεθούμε σπίτι τους, μαζί με την Πόπη, για να τα…