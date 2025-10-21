Διονύσης Σαββόπουλος: Η σπαρακτική ανάρτηση του Νίκου Πορτοκάλογλου

Ο σπουδαίος Διονύσης Σαββόπουλος, ο Νιόνιος του ελληνικού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών και σκόρπισε τη θλίψη σε ολόκληρη τη χώρα.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από ανακοπή σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Ο Σαββόπουλος, ο Νιόνιος της πολιτιστικής μας παραγωγής, νοσηλευόταν τις τελευταίες ημέρες, μετά από επιδείνωση της κατάστασής του.
Ο Σαββόπουλος έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2021.
Από τη στιγμή που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση του θανάτου του σύσσωμος ο καλλιτεχνικός κόσμος έσπευσε να εκφράσει τα συλλυπητήριά του.
Η πιο σπαρακτική ανάρτηση, ωστόσο, ήταν αυτή που έκανε ο Νίκος Πορτοκάλογλου ο οποίος με μόλις 15 λέξεις και μία μαύρη καρδιά εξέφρασε τα όσα νιώθει.
«Έχω χάσει εδώ και χρόνια τους δύο γονείς μου. Σήμερα μένω για τρίτη φορά ορφανός» έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
