Προφορική κατάθεση έδωσε η 60χρονη που έχει ταυτοποιηθεί ως η οδηγός που πάτησε το σκυλάκι στη Γαστούνη, η οποία φαίνεται να υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει ότι πέρασε με το αυτοκίνητό πάνω από τον σκύλο, ότι δεν είχε καμία πρόθεση να τον σκοτώσει αλλά και ότι εγκατέλειψε το σημείο, γιατί φοβήθηκε.

Σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία για κακούργημα με την κατηγορία της θανάτωσης ζώου ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της και η διαβίβασή της στην Εισαγγελία Αμαλιάδας.

«Πίστεψα ότι το σκυλάκι απομακρύνθηκε»

Η 60χρονη, μετά την προφορική κατάθεση έλαβε προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις.

«Είδα ένα μικρό σε μέγεθος σκυλάκι μπροστά μου, ανέκοψα και σχεδόν μηδένισα την ταχύτητά μου και όταν πίστεψα ότι το σκυλάκι απομακρύνθηκε, κινήθηκα με πολύ μικρή ταχύτητα χωρίς να καταλάβω ότι το μικρό ζώο είχε παραμείνει στη μέση του δρόμου», φέρεται να είπε η κατηγορούμενη, σύμφωνα με το dikastiko.gr.

Στο βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως φαίνεται το αυτοκίνητο της 60χρονης να σταματά αρχικά όσο το σκυλάκι διασχίζει με δυσκολία τον δρόμο και αμέσως μετά η οδηγός να ξεκινά με μικρή ταχύτητα, σκοτώνοτας το ζώο, με το όχημά της να τραντάζεται.

«Δεν έγινε τράνταγμα του αυτοκινήτου, έγινε ένα μικρό ανασήκωμα. Υπέθεσα είτε ότι πάτησα σε κάποιο σαμαράκι του δρόμου είτε σε κάποια πέτρα, δεδομένου ότι σε εκείνο το σημείο του δρόμου εκτελούνταν έργα», ισχυρίστηκε ακόμη η κατηγορούμενη στις αρχές.

Ο δικηγόρος της σημείωσε πως η 60χρονη δεν είχε αντιληφθεί ότι σκότωσε τον σκύλο και ενημερώθηκε από βίντεο που της έστειλε ο γιος της από τη Γερμανία.

«Η γυναίκα μέχρι την Παρασκευή το βράδυ, την επόμενη μέρα δηλαδή, δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα. Δεν ξέρει ότι έχει πατήσει σκυλάκι, δεν ξέρει τίποτα. Πώς ενημερώθηκε ότι έχει πατήσει το σκυλάκι; Από βίντεο που της έστειλε ο γιος της από τη Γερμανία. Και το Σάββατο, την άλλη μέρα, πήγε στην αστυνομία», είπε ο Θεόδωρος Αντωνόπουλος στο MEGA.

Η δικογραφία που σχηματίζεται σε βάρος της από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.