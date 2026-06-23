Η Ναταλία Δραγούμη ήταν χθες Δευτέρα (22/6) καλεσμένη στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη στο One Channel, «Με τον Ρένο» και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στην τόπλες φωτογραφία που την είχε βγάλει ένας πολύ καλός της φίλος φωτογράφος και όταν δημοσιεύθηκε σε περιοδικό, έγινε η αφορμή να δεχτεί επαγγελματικές προτάσεις και να ξεκινήσει η καριέρα της.

Διαβάστε επίσης - Η απρόβλεπτη απάντηση της Έλενας Παπαρίζου όταν τη ρώτησαν ποιο τραγούδι θα αφιέρωνε σε πρώην της

«Ο Γιώργος Καλφαμανώλης, ο πολύ γνωστός φωτογράφος, ήταν εφηβικός μου φίλος και κάναμε μαζί διακοπές στην Υδρονέτα όσο εγώ ήμουν στο Παρίσι και στο Εθνικό, αλλά όχι ως ηθοποιός.

Με είχε πάρει μια φωτογραφία που έβγαινα από τη θάλασσα, δεν είχα μαγιό από πάνω, έκανα τόπλες, το μαγιό μου ήταν μόνο ένα στρινγκ.

Με πήρε φωτογραφίες που βγαίνω από την θάλασσα της Υδρονέτας γυμνόστηθη και τότε στηνόταν ένα καινούργιο περιοδικό - στον οργασμό των περιοδικών», είπε αρχικά η Ναταλία Δραγούμη.

«Ήταν τα Πρόσωπα του Τερζόπουλου και του ζήτησαν αυτή τη φωτογραφία. Μου είπε "μου τη ζήτησαν, θες να τη βάλω;" και του απάντησα "ναι, και δεν τη βάζεις...". Δεν προβληματίστηκα».

Και μου λέει "ναι, αλλά κάτι πρέπει να γράψω". Και του λέω, "δεν ξέρω, άσε με. Ήμουν και στη μηχανή.

Και μου λέει "καλά, θα βρω κάτι να γράψω" και έγραψε "είμαι η Ναταλία Δραγούμη μόλις τελείωσα το Εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά δύο χρόνια σπουδών με τον Ανδρέα Βουτσινά και ψάχνω για δουλειά, και κάπως έτσι με πήραν τηλέφωνο και ξεκίνησα», συμπλήρωσε η γνωστή ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης - «Έχετε τρελαθεί;»: Έξι ηθοποιοί που δεν το πίστευαν ούτε οι ίδιες ότι τους πρότειναν να παρουσιάσουν πρωινό

Σε εκείνο το σημείο ο Ρένος Χαραλαμπίδης της εξομολολγήθηκε πως «ήμουν από τους χιλιάδες που είδα τη φωτογραφία και δεν θυμάμαι το στήθος σου, αλλά το χαμόγελό σου».

Από πλευράς της η Ναταλία Δραγούμη του απάντησε ότι «με χαροποιεί πάρα πολύ αυτό που λες, θεωρώ ότι αυτή η φωτογραφία δεν είχε τίποτα το χυδαίο και πρόστυχο».

«Μπορεί για κάποιους να είχε κάτι το ερωτικό, αλλά είχε μια παιδική χαρά», σχολίασε στο τέλος η γνωστή ηθοποιός.